PYMEs panameñas transforman su logística con soluciones inteligentes y bajo demanda

Tecnología logística impulsa eficiencia operativa en las PYMEs panameñas

La logística inteligente se convierte en una ventaja competitiva para las PYMEs panameñas, que priorizan planificación, trazabilidad y experiencia del cliente.

(28/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs panameñas) continúan siendo el motor de la economía nacional, representando más del 96% de los negocios registrados en el país, según cifras de AMPYME. Sin embargo, en un entorno donde los consumidores exigen rapidez, claridad y experiencias positivas, la logística se ha convertido en un factor decisivo para su competitividad.

Mientras muchas empresas invierten en presencia digital o mejoran sus productos, otras aún enfrentan desafíos logísticos que limitan su crecimiento: entregas improvisadas, escasa trazabilidad y altos niveles de estrés operativo. Pero hoy, la logística eficiente ya no es privilegio exclusivo de las grandes corporaciones.

Gracias a herramientas tecnológicas bajo demanda, las PYMEs panameñas pueden coordinar envíos sin necesidad de flotas propias, contratos extensos ni compromisos financieros elevados. Lo esencial ya no es tener más, sino operar mejor: con inteligencia, agilidad y enfoque.

“Muchos negocios creen que para competir necesitan grandes estructuras, pero eso ya no es así. Hoy existen soluciones tecnológicas que permiten mantener el control, ofrecer un servicio profesional y adaptarse a la demanda diaria sin perder libertad operativa”, afirma Santiago Aguilar, Country Lead de Centroamérica en inDrive.

Una de esas soluciones es inDrive Entregas, que permite a los emprendedores gestionar envíos solo cuando lo necesitan, con seguimiento en tiempo real y sin estructuras fijas. Más que tecnología, se trata de decisiones operativas inteligentes que marcan una diferencia tangible.

Ejemplos clave incluyen:

• Organizar entregas por zonas: Agrupar pedidos por ubicación permite planificar rutas eficientes, reducir tiempos y costos, y mejorar la puntualidad.

• Confirmar datos antes del envío: Verificar dirección y disponibilidad evita entregas fallidas, retrasos y devoluciones innecesarias.

• Empacar con intención: Un empaque bien pensado transmite profesionalismo y convierte la entrega en una experiencia memorable.

• Establecer políticas claras: Informar desde el inicio sobre condiciones de envío y devolución genera confianza y fideliza al cliente.

Estas prácticas no requieren grandes presupuestos, sino un cambio de mentalidad: pasar de la improvisación a la planificación ligera pero efectiva. En este nuevo paradigma, crecer no significa escalar en tamaño, sino en inteligencia operativa. Y la logística, bien gestionada, puede convertirse en una de las fortalezas más poderosas de las PYMEs panameñas.