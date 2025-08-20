Radisson RED llega a São Paulo con inversión de R$ 145 millones

Radisson RED inaugura su primer hotel en São Paulo con inversión de R$ 145 millones

El hotel cuenta con gimnasio en la azotea, salas de eventos, restaurante 24/7 y espacios pet-friendly, ideal para el viajero contemporáneo.

(20/Ago/2025 – web – Panama24Horas) São Paulo, Brasil.-Choice Hotels CALA, subsidiaria de Choice Hotels International, Inc. (NYSE: CHH), y Atlantica Hospitality International anuncian la apertura oficial del primer hotel Radisson RED en São Paulo, marcando un nuevo capítulo en la expansión de la marca en América Latina.

Ubicado en el prestigioso barrio de Moema, el nuevo Radisson RED Ibirapuera representa una inversión de R$ 145 millones y ofrece acceso inmediato a servicios urbanos clave como el aeropuerto de Congonhas, estaciones de metro, hospitales, restaurantes de alta gama y el emblemático Parque Ibirapuera.

La propiedad, inaugurada el 6 de agosto de 2025, se suma a la cartera global de Choice Hotels International, que incluye más de 7,500 hoteles en 46 países. Con 103 apartamentos, el hotel combina arte, diseño contemporáneo y funcionalidad, incluyendo una inversión de más de R$ 1 millón en obras artísticas que enriquecen cada espacio.

“Radisson RED Ibirapuera redefine la hospitalidad moderna en una de las ciudades más vibrantes de América Latina”, afirmó Germán Fernández del Busto, CEO de Choice Hotels CALA. Por su parte, Guilherme Martini, vicepresidente de Atlantica Hospitality International, destacó que “esta propiedad representa una inversión estratégica que refuerza nuestro compromiso con la innovación hotelera en São Paulo”.

Entre sus instalaciones destacan un gimnasio climatizado en la azotea, cuatro salas de eventos completamente equipadas, restaurante con capacidad para 100 personas y servicio a la habitación 24/7. El hotel también admite mascotas y está diseñado para ofrecer una experiencia vibrante, conectada y auténtica para todo tipo de viajeros.

“Radisson RED abraza la diversidad con autenticidad. Ya sea un ejecutivo, artista o estudiante, todos se sienten como en casa”, señaló Felipe Gonçalves, Director General del hotel.