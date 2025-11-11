Rafael Nadal en VTEX Connect Europe: “Para pasar de ser un campeón mundial a un emprendedor global, solo necesitas la mentalidad correcta”

La mentalidad del éxito: Rafael Nadal comparte sus valores de disciplina y resiliencia con líderes en Lisboa

• Rafael Nadal cautivó a los 4,000 asistentes al evento al afirmar que el secreto para pasar de ser un campeón a un emprendedor global es tener «la mentalidad correcta».

(11/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Lisboa, Portugal.- En el marco del VTEX Connect Europe 2025, el reconocido tenista y empresario, Rafael Nadal, fue el protagonista de una profunda conversación con Santiago Naranjo, Chief Revenue Officer de VTEX. El campeón español cautivó al público al compartir su perspectiva y trasladar los valores que marcaron su trayectoria deportiva —la disciplina, la resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia— al ámbito corporativo.

Rafael Nadal expresó a los líderes empresariales: “Para pasar de ser un campeón mundial a un empresario mundial solo se necesita la mentalidad correcta”. Sus ideas ofrecieron a los asistentes un poderoso marco para afrontar los retos y lograr un crecimiento sostenido en un mercado global cada vez más competitivo.

Liderazgo en el comercio digital

El VTEX Connect Europe, un evento emblemático para la industria del comercio digital, contó con una impresionante asistencia de 4,000 tomadores de decisiones, con participantes procedentes de más de 30 países. La conferencia, celebrada simultáneamente con el WebSummit en Lisboa, atrajo a un público de alto nivel de importantes corporaciones globales.

La agenda estuvo centrada en el futuro del comercio digital, incluyendo el papel transformador de la inteligencia artificial. Los asistentes participaron en paneles B2B y B2C con representantes clave de empresas influyentes.

Santiago Naranjo, CRO de VTEX, afirmó que Rafael Nadal «encarna el espíritu emprendedor que inspira la esencia de VTEX CONNECT» y que su trayectoria, marcada por la resiliencia y la reinvención continua, refleja la mentalidad que impulsa la innovación en el comercio global.

La faceta empresarial de Nadal

Considerado uno de los mejores deportistas de todos los tiempos con 22 títulos de Grand Slam, Rafael Nadal ha expandido su influencia al mundo empresarial. Su aventura incluye iniciativas como la Rafa Nadal Academy, un centro de alto rendimiento con sedes en Mallorca, México, Kuwait y Hong Kong.

Asimismo, Nadal ha invertido en proyectos inmobiliarios, tecnología y sostenibilidad, participando en proyectos como el Rafa Nadal Museum Xperience, el hotel Zel en alianza con Meliá, y la Rafa Nadal Foundation, enfocada en educación y deporte para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El éxito del evento contó con el firme apoyo de su ecosistema de socios, con AWS como patrocinador principal.