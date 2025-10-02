Ranking Aequales 2025: Empresas en Latinoamérica reportan avances, pero persisten brechas en inclusión

Diageo ingresa al Top 5 en Centroamérica del Ranking Aequales por avances en equidad laboral

• Según el informe, el 65% de las empresas latinoamericanas incrementó la presencia de mujeres en liderazgo, aunque solo un 32% extiende los criterios de inclusión a su cadena de valor.

(02/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- La inclusión laboral se ha consolidado como un termómetro clave para medir la sostenibilidad y competitividad de las organizaciones en América Latina. Cada dos años, el Ranking Aequales evalúa cómo las empresas de la región avanzan en materia de diversidad, equidad y género, ofreciendo una radiografía de los desafíos y las buenas prácticas en distintos sectores.

En su edición 2025, el Ranking Aequales ubicó a Diageo dentro del Top 5 de empresas en Centroamérica. Este reconocimiento resalta sus políticas inclusivas universales, que son aplicables a todas las personas sin distinción de género. Estas medidas buscan específicamente conciliar la vida laboral con responsabilidades como la crianza, el cuidado de familiares mayores y la gestión del hogar, aspectos que siguen siendo críticos en la agenda de inclusión regional.

John Jones, Head de Recursos Humanos de Diageo para Centroamérica, Caribe y Venezuela, señaló que el resultado es una señal de que la empresa avanza en la dirección correcta. El ejecutivo afirmó que la inclusión no puede limitarse al discurso ni a un área específica, sino que debe permear toda la organización y formar parte de la estrategia de sostenibilidad.

Panorama regional y brechas en Centroamérica

El informe de Aequales 2025 arrojó luces sobre la situación general en Latinoamérica. El 65% de las empresas reporta un aumento de mujeres en posiciones de liderazgo. Además, el 81% ofrece algún beneficio relacionado con salud mental, y el 87% asegura alinear su estrategia de inclusión con la de sostenibilidad.

No obstante, el estudio señala una limitación: solo el 32% aplica criterios inclusivos en su cadena de valor, lo que refleja que la inclusión aún se concentra en políticas internas y no siempre trasciende al modelo de negocio.

Desafíos específicos en la subregión

En el caso de Centroamérica, los datos muestran brechas más marcadas en comparación con el promedio regional. Apenas un 27% de las compañías alcanza niveles sólidos de transparencia y rendición de cuentas, frente al 44% que registra el promedio de Latinoamérica. De igual forma, en flexibilidad y bienestar, la cifra en la subregión llega a un 35% versus 48% regional.

Los avances más claros en Centroamérica se observan en la atención a la discriminación, con un 62%, y en liderazgo y representación, con un 56%. El Ranking Aequales concluye que solo las organizaciones que mantienen la consistencia de sus políticas de inclusión, incluso en contextos de incertidumbre, logran generar transformaciones con impacto duradero en la región.