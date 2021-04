RAZER establece un ‘Fondo Verde Razer’ de $50 millones de dólares para apoyar empresas de sostenibilidad

•La primera inversión del fondo se destina a BAMBOOLOO, una de las primeras marcas de papel higiénico de bambú sostenible, del mundo.

(22/Abr/2021 – web) EE.UU.- Razer™, la marca líder mundial en estilo de vida para jugadores (Hong Kong Stock Code: 1337), anunció hoy el lanzamiento de su nuevo Fondo Verde Razer de $50 millones de dólares y una inversión inicial en The Nurturing Co. Pte. Ltd. (“The Nurturing Co”), una empresa emergente de productos sostenibles, que ya ha sido galardonada. La organización se destaca por la creación de BAMBOOLOO, una de las primeras marcas de papel higiénico y cuidado del hogar de un solo uso, hechos con bambú y sin plástico, del mundo.

En marzo de 2021 Razer describió una guía de sostenibilidad de 10 años, como parte de su iniciativa #GoGreenWithRazer, la cual detalla cuatro verticales clave del compromiso de Razer de preservar la naturaleza y proteger el medio ambiente, incluido el uso de energía 100% renovable para 2025 y lograr el 100% de neutralidad de carbono para 2030. En este plan de 10 años, Razer también anunció multiples iniciativas bajo la vertical Comunidad Verde, para educar y motivar a los jugadores de todo el mundo para que contribuyan a las causas ecológicas. Esto incluye la exitosa Campaña Sneki Snek en asociación con Conservación Internacional para proteger 1 millón de árboles, y la colección de ropa Kanagawa Wave de edición limitada, hecha de plásticos marinos recuperados.

Apoyando a startups sustentables a través del Fondo Verde Razer

En la celebración del Día de la Tierra, y de acuerdo con la guía de sostenibilidad de 10 años de Razer, la compañía ha reservado un tesoro de guerra de $50 millones de dólares, para apoyar e invertir en nuevas empresas medioambientales y de sostenibilidad. El Fondo Verde Razer será administrado por zVentures, la división de empresas corporativas de Razer, y será una parte integral de las actividades de inversión estratégica de Razer.

Bajo la vertical de Inversiones Verdes, el Fondo Verde Razer buscará fomentar la mentalidad verde entre la comunidad de jóvenes, millenials y Generación Z de Razer, a través de inversiones estratégicas selectivas. Estas inversiones tienen como objetivo acelerar a las empresas de sostenibilidad, con un enfoque en la gestión de las energías renovables, el carbono y el plástico. A través del Fondo Verde Razer, las nuevas empresas pueden ofrecer con confianza, tecnología innovadora que ayudaría a dar forma al mundo para las generaciones futuras.

“Desde el anuncio de nuestra guía de sostenibilidad de 10 años, Razer se ha visto inundado de solicitudes sobre cómo las nuevas empresas pueden acelerar sus propias iniciativas ecológicas”, dijo Patricia Liu, Jefa de personal de Razer. «El Fondo Verde Razer se creó para empoderar a las empresas emergentes con intenciones positivas para promover sus ambiciones».

Razer se asocia con BAMBOOLOO

Para lanzar su nueva iniciativa Fondo Verde, Razer ha completado una inversión inicial en The Nurturing Co. a través de zVentures. La asociación permitirá a BAMBOOLOO (la marca de papel higiénico sostenible de The Nurturing Co.) implementar y suministrar papel higiénico de bambú en algunas de las oficinas globales de Razer, incluida la nueva sede, que pronto abrirá en el Sudeste asiático y la oficina de Malasia, como parte del plan de Organización Verde para garantizar que todas las operaciones de la oficina de Razer sean 100% neutrales en carbono.

La pulpa de bambú ha demostrado ser la opción sostenible para los papeles higiénicos. Además de su velocidad de crecimiento, la pulpa de bambú requiere un 90% menos de agua y un 70% menos de carbono para producirse, en comparación con la pulpa de madera. Al cambiar al papel higiénico de bambú, una familia de cuatro personas puede ahorrar más de 30,000 litros de agua en un año. BAMBOOLOO ayuda a los consumidores a cambiar los productos de papel de pulpa de madera al ofrecer papel higiénico a base de bambú y otros productos para el cuidado del hogar.

«BAMBOOLOO realmente personifica nuestra misión de preservar la tierra para las generaciones futuras», dijo Liu. «Confiamos en que esta inversión establecerá un precedente sólido para las futuras empresas de conservación».

“The Nurturing Co. se complace en dar la bienvenida a Razer como inversionista estratégico. La combinación inmediata de posibilidades y el deseo de ayudar a generar un impacto positivo en todo el mundo es alentadora y estamos entusiasmados de tener a Razer incorporado «, dijo David Ward, CEO y fundador de The Nurturing Co.» Junto con Razer, The Nurturing Co. llevará nuestra gama de productos sostenibles y de menor impacto, BAMBOOLOO, a un número aún mayor de consumidores en todo el mundo ”.

Razer continuará trabajando junto con The Nurturing Co. para aprovechar el ecosistema de Razer y ampliar sus negocios. Razer también continuará invirtiendo en otras prometedoras empresas de sostenibilidad con un enfoque en energía renovable, carbono, gestión de plásticos y silvicultura sostenible. Los interesados pueden comunicarse a través de https://www.zvntrs.com/#contact.

