Reconocimiento Internacional: Vívolo Café y Visit Santa Marta destacados en los IWTTF & Awards 2024

Vívolo Café Brilla en los IWTTF & Awards 2024 con Múltiples Nominaciones en Londres

(14/Ago/2024 – Panama24Horas web) Londres, Inglaterra.- Vívolo Café, la icónica marca que representa la artesanía, autenticidad y sostenibilidad del café colombiano, ha alcanzado un nuevo hito en la industria. En el marco de los IWTTF & Awards 2024 Women In Travel CIC, realizados en julio de 2024 en las instalaciones de Expedia Group en Londres, la compañía recibió tres nominaciones destacadas. Este reconocimiento celebra las iniciativas en diversidad, equidad de género, inclusión y sostenibilidad, valores que han sido centrales en el desarrollo de Vívolo Café en los últimos años.

Vívolo Café y Visit Santa Marta fueron nominados en las categorías DEI Champions of the Year – Company y Allyship Heroes of the Year – Company; mientras que nuestro fundador, Alex Griffith, fue finalista en Mentor of the Year. Estas nominaciones reflejan nuestro firme compromiso con los principios de equidad y sostenibilidad que fundamentan nuestra misión.

Alex Griffith, fundador de Vívolo Café y Visit Santa Marta, expresó: “Visit Santa Marta nació del deseo de crear una plataforma para las voces jóvenes de Santa Marta, mostrando la magia del destino a través de su diversidad. Por otro lado, Vívolo Café es un proyecto personal que honra y respeta a mi madre. Ella fue una mujer fuerte, y gracias a su ejemplo, nunca he cuestionado la necesidad del liderazgo femenino. Es un honor dirigir una compañía compuesta al 100% por mujeres ejecutivas. Me enorgullece rendir este homenaje a mi mamá.”

Estos reconocimientos internacionales resaltan el impacto positivo de Vívolo Café y Visit Santa Marta en la promoción de una cultura inclusiva y equitativa en la industria de la hospitalidad y del café, principios inequívocos profundamente arraigados en la visión corporativa de ambas compañías, los cuales reflejan su identidad corporativa.

“Una de las contribuciones significativas de Vívolo Café y Visit Santa Marta ha sido su inquebrantable fe en las mujeres locales, a diferencia de cualquier otra compañía. Esto es evidente en nuestro equipo directivo, formado exclusivamente por mujeres”, dijo Zamira Ramírez Angulo, Social Media Manager de Visit Santa Marta y Vívolo Café. “Vívolo Café y Visit Santa Marta han depositado su confianza en nosotras y en nuestras capacidades, abogando por un liderazgo colaborativo y humano. Esto se ha traducido en una mejora del rendimiento de la empresa, la reducción del déficit operativo, la mejora de los procesos internos, la diversificación del negocio y el crecimiento general.”