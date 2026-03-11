Minería y aviación impulsan el mercado de biocombustibles avanzados en la región

Refinerías de América Latina aceleran producción de biocombustibles avanzados

El sector industrial de América Latina consolida el uso de biocombustibles avanzados para cumplir metas de descarbonización mediante el aprovechamiento de la infraestructura refinadora existente.

(11/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- Las refinerías de América Latina han iniciado una fase comercial decisiva para la producción de biocombustibles avanzados, mediante la implementación de técnicas de coprocesamiento de materias primas renovables en sus instalaciones actuales. Esta transformación permite generar energéticos de segunda generación, tales como el diésel renovable (HVO) y el combustible de aviación sostenible (SAF). Actualmente, la región contabiliza al menos 24 centros de refinación que mantienen operaciones o han anunciado proyectos vinculados a estos combustibles.

De acuerdo con el estudio titulado “Biocombustibles y su adopción en las refinerías de Latinoamérica”, elaborado por Boston Consulting Group (BCG), la demanda está siendo traccionada principalmente por los sectores de minería y aviación. Estas industrias buscan soluciones de descarbonización que no requieran la sustitución inmediata de sus flotas o maquinaria pesada. Camila Apablaza, principal de BCG, explica que los biocombustibles tipo «drop-in» ofrecen una respuesta operativa a corto plazo para sectores cuya electrificación total o uso de hidrógeno verde aún se perciben como tecnologías lejanas.

Dinámica del mercado y comercio internacional

La disponibilidad de aceites residuales, especialmente el aceite de cocina usado (UCO), es una ventaja estratégica para la región. Sin embargo, el panorama comercial ha cambiado tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos en 2025, que alcanzan hasta un 50% para exportadores como Brasil. Esta situación obliga a las refinerías locales a procesar estos insumos internamente para abastecer sus mercados domésticos y el mercado europeo.

Apablaza asegura que el coprocesamiento representa el camino más ágil y con menores necesidades de capital para las empresas del sector. Al utilizar las unidades de hidroprocesamiento ya instaladas, las refinerías pueden rentabilizar activos que podrían quedar subutilizados ante el descenso proyectado en la demanda de combustibles fósiles, evitando la construcción de nuevas plantas que suelen requerir hasta una década para su ejecución.

Avances regionales en la adopción de biocombustibles

El crecimiento de los biocombustibles avanzados para transporte en América Latina se proyecta en un 12% anual, estimando alcanzar los 40 mil barriles diarios para el año 2030. Aunque cada país avanza a ritmos diferentes, la tendencia hacia el uso de materias primas residuales es uniforme.

Desempeño por países

• México: La nueva Ley de Biocombustibles de marzo de 2025 prioriza el uso de biomasa y residuos. Bajo el T-MEC, el país mantiene acceso preferencial sin aranceles al mercado estadounidense, posicionándose como un centro estratégico de exportación.

• Brasil: Lidera la región con Petrobras operando comercialmente a través de tecnología propia (H-Bio) en la refinería REPAR y adaptaciones en la planta Gabriel Passos. Ante las restricciones arancelarias de EE. UU., el enfoque brasileño se ha volcado al consumo interno.

• Bolivia: A través de YPFB en la refinería Guillermo Elder Bell, el país ha producido millones de litros de biodiesel desde 2024 utilizando grasas animales y aceites usados, con el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones.

• Chile: ENAP ha validado con éxito pilotos de coprocesamiento en la Refinería Aconcagua, comercializando lotes de diésel renovable a clientes industriales como Lipigas, impulsado por la demanda del sector minero.

• Colombia y Argentina: Ecopetrol proyecta escalar su producción en Barrancabermeja hacia 2030, mientras que Pan American Energy realiza estudios de factibilidad para la producción de SAF en su refinería de Campana.

La representante de BCG concluye que esta evolución de las refinerías no es solo una meta ambiental, sino una estrategia comercial fundamentada en la existencia de activos aprovechables y una demanda industrial tangible.

