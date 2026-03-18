El regreso de Ford en la Fórmula 1 impulsa la innovación en motores sostenibles

Ford Racing debuta en Melbourne junto a Red Bull Ford Powertrains

• Ford Racing utiliza su retorno a la categoría reina del automovilismo como un laboratorio de alta tecnología para el desarrollo de electrificación y combustibles sintéticos.

(18/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Melbourne, Australia.- La espera de más de dos décadas ha concluido con el debut oficial de Ford en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Australia. Tras 22 años fuera de la máxima categoría, Ford Racing marcó su retorno a la parrilla en colaboración con los equipos Oracle Red Bull Racing y Visa Cash App Racing Bulls, ante una asistencia récord en el circuito de Albert Park.

Mark Rushbrook, director global de Ford Racing, describió el suceso como la culminación de un proceso que inició en 2022. Rushbrook señaló en tercera persona que ver los monoplazas equipados con la unidad de potencia Red Bull Ford Powertrain en la pista representó un momento emotivo para el equipo técnico que trabajó en materializar este proyecto, el cual posiciona nuevamente al fabricante en el escenario más relevante del automovilismo mundial.

Colaboración técnica y sostenibilidad

El proyecto Red Bull Ford Powertrains constituye una alianza de ingeniería profunda entre las sedes de Milton Keynes, en Inglaterra, y Dearborn, Michigan, en Estados Unidos. Ingenieros de ambas organizaciones han unido capacidades para desarrollar motores enfocados en el futuro de la electrificación y el uso de combustibles sostenibles. Will Ford, gerente general de Ford Racing, aseveró que este es el momento ideal para el regreso, coincidiendo con el auge de popularidad global que experimenta el deporte.

A pesar de su larga ausencia, la marca mantiene su estatus como uno de los fabricantes de motores más laureados en la historia de la competición, habiendo contribuido a los títulos de leyendas como Michael Schumacher, Sir Jackie Stewart y Jim Clark. Actualmente, la división de carreras de la firma compite en 34 series distintas, incluyendo eventos de alto perfil como el Rally Dakar, NASCAR y las 24 Horas de Le Mans en el WEC.

Del asfalto a las calles

La participación de Ford en la Fórmula 1 funciona como un laboratorio dinámico de innovación. Los avances logrados en la gestión de recuperación de energía y aerodinámica en Melbourne son pilares tecnológicos que se integrarán en la próxima generación de vehículos comerciales, tales como el Mustang y la línea Raptor.

Will Ford añadió que la alianza con Red Bull es una fuente directa de mejora para sus productos finales. Enfatizó que para la compañía, el éxito no reside únicamente en cruzar la meta en primer lugar, sino en descubrir métodos para hacer sus vehículos de carretera más eficientes y emocionantes para los consumidores globales, manteniendo una visión optimista sobre el futuro de la movilidad y el alto rendimiento.

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