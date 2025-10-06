La regulación OMV Panamá, el gran reto pendiente para operadores móviles virtuales

Pese al dinamismo, la regulación OMV Panamá frena la expansión de Operadores Móviles Virtuales

• Expertos señalan que la ausencia de una regulación OMV Panamá clara podría obstaculizar el crecimiento y la sostenibilidad de los Operadores Móviles Virtuales en el país, dificultando la competencia leal y la interoperabilidad plena.

(06/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá se consolidó como uno de los países con mayor dinamismo en la portabilidad numérica tras su implementación el 1 de noviembre de 2011. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) reporta más de 5 millones de portaciones desde esa fecha. No obstante, mientras la regulación avanza en temas como calidad de servicio y tasas, el país aún enfrenta un vacío crucial: la ausencia de un marco normativo específico para los Operadores Móviles Virtuales (OMV).

Este vacío en la regulación OMV Panamá transforma al país en un mercado con oportunidades claras, pero también con importantes retos en materia de seguridad, interoperabilidad y cumplimiento legal, según lo indican reportes de la propia ASEP.

Desafío Regulatorio: De Europa a Latinoamérica

La experiencia internacional subraya la importancia de marcos regulatorios claros para el éxito de los OMV. En Europa, normas como el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (EECC) han obligado a los operadores a sofisticar sus plataformas, facilitando la portabilidad en plazos muy cortos y servicios de emergencia con geolocalización precisa.

En Latinoamérica, la fragmentación regulatoria es similar, con cada país definiendo sus propias reglas sobre portabilidad, interceptación legal, protección de datos y llamadas de emergencia. Esta disparidad dificulta que un OMV pueda escalar y operar regionalmente. Actualmente, GSMA Intelligence (2024) registra más de 220 OMV activos en la región, concentrados principalmente en México, Brasil y Chile.

Juan Carlos Buitrago, Chief Sales Officer de JSC Ingenium, explicó que la situación europea sirve como «señal de alerta» para Panamá y Latinoamérica. Buitrago enfatizó que, sin regulaciones claras y armonizadas, los OMV enfrentarán una complejidad legal y técnica que puede frenar su expansión. «El cumplimiento regulatorio no es un tema administrativo: es la base para competir de forma sostenible», afirmó.

Temas Clave en la Modernización de la Ley Panameña

De acuerdo con la ASEP, la Ley No. 31 de 8 de febrero de 1996, que regula los servicios públicos de telecomunicaciones, se encuentra en un proceso de modernización para enfrentar los retos del mercado actual.

Para habilitar un entorno propicio para los OMV, los expertos señalan que el nuevo marco legal panameño deberá contemplar y abordar, entre otros, los siguientes puntos esenciales:

• La obligación de garantizar la interoperabilidad plena en portabilidad numérica.

• Establecimiento de reglas precisas de calidad de servicio y atención al usuario.

• Cumplimiento de estándares de seguridad, interceptación legal y retención de datos.

• Garantía de transparencia en tarifas y contratos con los clientes finales.

JSC Ingenium, una empresa con 25 años de experiencia en Core Network e IMS en la región, sugiere que la clave para los OMV en mercados emergentes, como Panamá, radica en apoyarse en socios tecnológicos que brinden plataformas modulares, auditables y que puedan adaptarse fácilmente a múltiples jurisdicciones, combinando experiencia regulatoria y conocimiento multipaís para evitar sanciones u obstrucciones operativas.