Priorizar el servicio al cliente, un pilar clave en la satisfacción del consumidor

La excelencia en el servicio al cliente como estrategia de lealtad en Panamá

• Ejecutivos de la compañía enfatizan que el capital humano y una filosofía centrada en el cliente son esenciales para construir relaciones duraderas y lealtad con los consumidores en el sector de la hospitalidad.

(06/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Wendy’s, la reconocida cadena de restaurantes famosa por sus hamburguesas frescas, no congeladas, está marcando la pauta en el sector de comida rápida en Panamá al destacar el servicio al cliente como un componente no negociable de su propuesta de valor. La estrategia de la compañía está diseñada para ser integral, centrándose en la velocidad, la precisión y la consistencia en cada interacción con el consumidor.

Eficiencia en la Interacción: Eje de la Estrategia

Ante un mercado que valora la inmediatez, la compañía ha hecho de la eficiencia y la exactitud operativos un requisito fundamental en su atención al público.

“Elevamos la experiencia del cliente más allá de la comida. Nos aseguramos de que cada interacción sea ágil, amable y siempre gratificante,” explicó Alejandro Vives, Gerente General de Wendy’s Panamá.

La cadena busca así anticiparse a las expectativas del consumidor, proveyendo un servicio que es percibido como rápido y confiable sin que esto comprometa la calidad de la interacción.

Recolección de Datos y Estandarización del Servicio

Para garantizar la uniformidad de su estándar de atención en todas sus sucursales, la cadena implementa un sistema activo de recolección de datos. Este proceso incluye el uso de encuestas, la gestión de comentarios directos y el análisis de interacciones en redes sociales.

La información obtenida es clave para monitorear y replicar las mejores prácticas, enfocándose en métricas como la velocidad de atención, la precisión de los pedidos y la amabilidad del personal. El objetivo es que todos los clientes experimenten el mismo nivel de servicio excepcional, independientemente de la hora o la ubicación. La retroalimentación constante impulsa la innovación y el perfeccionamiento operativo dentro de la industria.

El Capital Humano como Ventaja Competitiva

La gerencia de la cadena sostiene que el éxito de la estrategia de servicio se basa en su personal.

“Nuestro negocio es, en esencia, sobre las personas. Nuestro capital humano es nuestro mayor recurso y lo que nos hace únicos,” manifestó Jhonny Mercado, CEO de Wendy’s Panamá. “Nuestro equipo prioriza a nuestros clientes, brindando una atención amable y haciéndolos sentir como en casa, lo cual es un reflejo directo de nuestros valores fundacionales.”

La propuesta de valor de la cadena en el mercado panameño se enfoca en establecer lealtad a largo plazo. Esta filosofía opera bajo el principio de ofrecer productos de alta calidad, un ambiente limpio y un servicio al cliente de primer nivel, factores que incentivan al consumidor a retornar.