Empresarios de 34 países cierran acuerdos millonarios en la Rueda de negocios de CAF

Rueda de negocios de CAF genera expectativas por más de 72 millones de dólares

• El encuentro organizado por CAF en Panamá reunió a 400 empresarios de Latinoamérica y el Caribe, logrando cerrar negocios inmediatos por 2.6 millones de dólares.

(03/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Rueda de negocios denominada «América Latina y el Caribe: Conexión al Mercado Global» finalizó con proyecciones comerciales que alcanzan los 72,208,019 dólares. Según los reportes de los compradores internacionales, de esta cifra total, 2,646,800 dólares corresponden a transacciones cerradas directamente durante el evento. El encuentro, organizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, se realizó en el marco del Foro Económico Internacional 2026 y marcó un hito al ser la primera convocatoria de este tipo para la región.

Alcance internacional y participación empresarial

El evento, desarrollado los días 29 y 30 de enero en la capital panameña, congregó a 149 compradores de 34 países y aproximadamente 270 exportadores provenientes de 20 naciones. La representación incluyó mercados de gran relevancia como Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Japón, Corea del Sur e India, además de una sólida presencia regional liderada por Brasil, México, Colombia, Argentina y el anfitrión, Panamá, entre otros países latinoamericanos y caribeños.

Proyecciones comerciales y dinamismo sectorial

Los resultados reportados por los participantes permiten anticipar un flujo comercial sostenido para el presente año. Se estima que en los próximos tres meses se formalicen negocios por 9,114,970 dólares; entre tres y seis meses, la cifra ascendería a 20,616,100 dólares; y para periodos superiores a un semestre, se proyectan 21,628,899 dólares adicionales. Los sectores que mostraron mayor actividad fueron los agroalimentos, las manufacturas, el sistema moda y los servicios.

Fortalecimiento de la conexión global

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, destacó que el éxito de esta convocatoria confirma la competitividad de la oferta exportable de la región y su capacidad de integración en las cadenas globales de valor. Durante las dos jornadas, se gestionaron más de 4,000 citas comerciales, con un promedio de 20 reuniones por empresario. Los encuentros se realizaron bajo un formato de agenda programada de 25 minutos, permitiendo una interacción directa y eficiente entre los diversos actores económicos.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: