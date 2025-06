Samsung amplía funciones antirrobo para proteger tu Galaxy en caso de robo

Samsung refuerza la seguridad móvil: activa las nuevas funciones antirrobo de tu Galaxy

Las funciones actualizadas de One UI 7 protegen los datos personales incluso en situaciones de alto riesgo.

(20/Jun/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Con el compromiso de mantener a sus usuarios protegidos frente al creciente número de robos de dispositivos móviles, Samsung anuncia la disponibilidad de sus nuevas funciones antirrobo integradas en One UI 7, su más reciente actualización de software, ahora expandida a una mayor gama de dispositivos Galaxy.

Este conjunto de herramientas, agrupadas bajo la funcionalidad Theft Protection, ofrece una capa de seguridad más robusta, diseñada para actuar de forma automática e inteligente ante conductas sospechosas o accesos no autorizados.

> “Estas funciones refuerzan el control del usuario sobre su dispositivo y sus datos, incluso en escenarios en los que su información de acceso pueda haber sido comprometida”, señaló Samsung en su comunicado.

Theft Protection: protección integral contra robos

Las principales funciones de seguridad que ya están disponibles o en expansión incluyen:

• Bloqueo de detección de robo: el dispositivo identifica movimientos típicos de un arrebato y bloquea la pantalla al instante.

• Bloqueo de dispositivo sin conexión: garantiza la seguridad aunque el teléfono esté desconectado de la red.

• Bloqueo remoto: permite al usuario bloquear su dispositivo robado desde cualquier terminal tras una verificación rápida.

Nuevas funciones antirrobo en One UI 7:

• Verificación de identidad y lugares seguros: impide cambios sensibles de configuración sin autenticación biométrica cuando el usuario se encuentra fuera de zonas confiables.

• Retraso de seguridad (Security Delay): introduce un periodo de espera de una hora ante intentos de restablecimiento de datos biométricos, permitiendo tiempo para bloquear el dispositivo de forma remota.

Estas funciones se suman a los esfuerzos anteriores de Samsung para fortalecer su ecosistema de seguridad, ahora presentes en modelos como Galaxy S24, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5, S23 y S22, con miras a ampliar su disponibilidad a más modelos a lo largo del año.

Pasos adicionales a seguir si pierdes o te roban tu dispositivo Samsung Galaxy

Cómo bloquear de forma remota tu dispositivo Samsung Galaxy:

• Iniciar sesión en Samsung Buscar con tu cuenta Samsung

• Selecciona tu teléfono en la parte izquierda de la página y, a continuación, selecciona Modo Perdido en la sección de detalles del dispositivo.

• Crea un PIN para desbloquear tu teléfono en caso de que lo recuperes e introdúcelo dos veces para confirmarlo.

• Tendrás la opción de agregar un contacto de emergencia y un mensaje personalizado que se mostrará en la pantalla bloqueada (se recomienda omitir este paso para evitar compartir datos de contacto personales)

• Cuando estés listo, selecciona el botón Lock y verifica tu cuenta Samsung para activar el Modo Perdido.

• Si recuperas tu dispositivo, podrás desbloquearlo con el PIN que creas al activar el Modo Perdido en tu dispositivo.

Cómo borrar datos de forma remota en tu dispositivo Samsung Galaxy:

• Visita el sitio web Samsung Find

• Selecciona el teléfono que deseas borrar y elige “Borrar datos”

• Verifica las credenciales de tu cuenta Samsung

• Revise la información proporcionada y presione “Borrar” para confirmar

• Todos los datos de tu móvil, incluida la información de Samsung Pay, se eliminarán de forma permanente y no se podrán recuperar.

• Esto también restablecerá tu teléfono, lo que significa que no podrás localizarlo ni controlarlo a través de Samsung Find.

• Asegúrate de hacer copias de seguridad de tus datos en la nube con regularidad para poder restaurarlos en un nuevo dispositivo si es necesario.

Cómo cambiar de forma remota las contraseñas de tu cuenta Samsung y/o Google:

• Se recomienda cambiar las contraseñas de tus cuentas Samsung y Google (o cualquier otra cuenta vinculada a tu dispositivo) iniciando sesión en sus respectivos sitios web.

• Una vez cambiadas, se cerrará la sesión en todos los dispositivos conectados, excepto en el que estés utilizando.

• Esto evita el acceso no autorizado a las funciones vinculadas a la cuenta y protege tu información personal.

Cómo rastrear tu dispositivo Galaxy:

Si su dispositivo está encendido y conectado a una red Wi-Fi o a datos móviles, su última ubicación conocida aparecerá en un mapa.

• Visita el sitio web Samsung Find

• Inicia sesión con la cuenta Samsung asociada a tu dispositivo (o con la cuenta de un tutor)

• Si hay varios dispositivos vinculados a tu cuenta, aparecerán todos; selecciona el que deseas localizar

• Verás su ubicación actual o la última conocida

Otras funciones remotas disponibles:

• Sonido: Haz que tu dispositivo suene, aunque esté en modo silencioso o vibrando.

• Aumenta la duración de la batería: activa los ajustes de ahorro de energía para que tu dispositivo dure más tiempo y mejora las posibilidades de recuperación.

• Seguimiento de la ubicación: Activa el seguimiento de la ubicación en tiempo real y la ubicación de tu teléfono se actualizará cada 15 minutos hasta que se detenga el seguimiento.

Otras formas de localizar dispositivos Galaxy

Encuentra tu teléfono con tu reloj Galaxy (WearOS 5 o superior):

• Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior del Galaxy Watch para abrir los ajustes rápidos.

• Pulsa el icono Buscar mi teléfono .

• Pulsa Start para comenzar la búsqueda; Sonará el tono de llamada de tu teléfono.

• Una vez encontrada, presione Detener en el reloj o el icono X en el teléfono.

Encuentra tu Galaxy Watch:

• Abre la aplicación Galaxy Wearable en tu teléfono

• Pulsa Find My Watch (o Find My Band / Find My Gear, dependiendo de tu dispositivo)

• Si está conectado por Bluetooth, presione Inicio

• Tu reloj vibrará y emitirá un sonido (dependiendo del modelo)

• Una vez encontrado, pulsa el icono X en tu reloj o Stop en tu teléfono

Encuentra tus Galaxy Buds:

• Abre la aplicación Galaxy Wearable en tu teléfono o tableta.

• Pulsa Encuentra mis auriculares .

• Pulsa Start : los auriculares empezarán a emitir un pitido y el volumen aumentará gradualmente durante tres minutos.

• Una vez encontradas, presione Detener .

Usar la función “Buscar mi dispositivo” de Google:

• La función Find My Device de Google está integrada en Android a través de Google Play Services.

• Necesitarás una cuenta de Google para utilizarla.

• Con esta herramienta, puedes establecer una nueva contraseña, hacer que tu dispositivo suene, mostrar un mensaje, bloquear y borrar tu dispositivo, y mucho más.

Contacte a las autoridades y su proveedor de red móvil:

• Una vez realizados los pasos anteriores, denuncia la pérdida o el robo del dispositivo a la policía y presenta una denuncia por delito.

• Ponte en contacto con tu operador de telefonía móvil para bloquear tu contrato y evitar un uso no autorizado.

Para una protección adicional del dispositivo, se recomienda contratar un seguro que cubra daños accidentales, pérdida o robo. Samsung ofrece una variedad de planes de protección. Visita Samsung.com para explorar las opciones de cobertura que mejor se adaptan a tus necesidades.