Samsung anuncia que 46 de sus productos recibieron los premios CES® 2023 Innovation Award

A Samsung le fueron otorgados 46 premios en total por brindar una experiencia personalizable y conectada de forma continua a los clientes y por su contribución a un mundo con conciencia ecológica. Estos reconocimientos son patrocinados por CTA, organizador de CES, la feria tecnológica anual más influyente del mundo que se llevará a cabo en enero de 2023

(7/Dic/2022 – web) Samsung Electronics Co., Ltd., líder mundial en tecnología, anunció que 46 de sus nuevos productos e innovaciones de servicios recibieron los premios CES® 2023 Innovation Award, incluidos tres Best of Innovation Honorees de la Consumer Technology Association (CTA)®. El programa anual reconoce el diseño y la ingeniería destacados en numerosas categorías de productos de tecnología de consumo, como sus smartphones plegables de la Serie Z.

Samsung fue premiada en varias categorías, lo que refuerza el compromiso de la empresa de brindar una experiencia personalizable y conectada de manera continua para los consumidores, al mismo tiempo que contribuir a un mundo con conciencia ecológica. Con la sostenibilidad en el corazón de todo lo que hace Samsung, se animó a los consumidores a unirse a la empresa a medida que realizan cambios diarios, lo que tiene un impacto significativo en el medio ambiente. Se dieron vida a ideas nuevas y audaces, incluida la inversión en materiales sostenibles, una mayor eficiencia energética en los productos y el reciclaje responsable, así como dispositivos reacondicionados y reparables, mientras se redujo la huella de carbono de la empresa mediante el uso de energía el 100% renovable en todas las instalaciones de los Estados Unidos, Europa y China.

Los productos de Samsung fueron distinguidos como ganadores de los Innovation Awards Honorees en las categorías de Imágenes/Fotografía Digital; Dispositivos Móviles y Accesorios; Gaming; Salud Digital; Tecnologías Vestibles y Pantallas de Video; Componentes y Accesorios AV para el Hogar y Software y Aplicaciones Móviles. Varios de estos homenajeados incorporan recursos ecológicos, incluidos el Galaxy Z Flip4 y el Galaxy Z Fold4 – ambos fabricados con redes de pesca reutilizadas y con papel el 100% reciclado para el empaque de productos insignia. La empresa recibió el reconocimiento como el prestigioso premio Best of Innovation Honoree en las categorías de Periféricos y Accesorios Computacionales, Pantallas de Vídeo y Ciberseguridad y Privacidad Personal.

Los Innovation Awards son patrocinados por CTA, el anfitrión y organizador de CES, reconocido mundialmente como el escenario global para la innovación y el evento tecnológico más influyente del mundo. CES 2023 tendrá lugar del 5 al 8 de enero en Las Vegas, Nevada, con un enfoque más profundo en la sostenibilidad.

Destacado como Best of Innovation Honoree

Chip de seguridad Samsung S3B512C: como Best of Innovation Honoree en la categoría de Ciberseguridad y Privacidad Personal, la solución de tarjeta biométrica S3B512C de Samsung integra un sensor de huellas dactilares, un Elemento de Seguridad (SE) y un Procesador Seguro (SP) en un solo chip, además de recursos de seguridad perfeccionados que son posibles gracias al algoritmo de autenticación de huellas dactilares patentado de Samsung y la tecnología anti-spoofing. Es el primer chip de seguridad todo en uno de la industria de la ciberseguridad que lee información biométrica a través de un sensor de huellas dactilares, almacena y autentica datos cifrados a prueba de manipulaciones y procesa datos de forma segura.

Destacados de Innovation Awards Honorees

Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition: como el último smartphone plegable para la autoexpresión, el Galaxy Z Flip4 está repleto de mejoras innovadoras en la cámara, una batería más grande e incluso más oportunidades de personalización que su predecesor. Los Galaxy Z Flip4 y Z Flip4 Bespoke Edition fueron reconocidos en las categorías de Imágenes Digitales/Fotografía y Dispositivos Móviles y Accesorios. El factor de forma del Z Flip4 habilita una funcionalidad de cámara única como FlexCam, que te permite tomar fotos y videos con manos libres directamente en tus aplicaciones de redes sociales favoritas. También con tu teléfono puedes tomar una foto desde la Pantalla de la Cubierta sin siquiera abrirlo usando Quick Shot. Z Flip4 Bespoke Edition ofrece otro nivel de personalización con colores de vidrio y opciones de marco que brindan 75 combinaciones únicas.

Galaxy Z Fold4: premiado en las categorías de Imagen Digital/Fotografía, Dispositivos Móviles y Accesorios y Gaming, el rendimiento de primera línea, la cámara actualizada y el diseño innovador de este equipo lo convierten en el motor de productividad de nuestra próxima generación de smartphones plegables. Ofrece experiencias inigualables para juegos potentes y mayor productividad gracias a su Pantalla Principal de 7.6 pulgadas y las funciones de Android 12L.

Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro: Fueron reconocidos en las categorías de Salud Digital y Tecnología Vestible por su seguimiento avanzado de salud, mayor durabilidad y capacidades de carga, lo que lo convierte en el reloj con más funciones de Samsung hasta el momento. El Galaxy Watch5 Pro fue diseñado para la aventura y un estilo de vida de trabajo pesado con funciones perfeccionadas basadas en GPS, la batería más larga en un Galaxy Watch y una amplia pantalla Super AMOLED protegida por un cristal de zafiro más fuerte. Con el innovador sensor BioActive, la serie Galaxy Watch5 empodera a los usuarios con la imagen más completa de sus insights relacionados con la salud hasta el momento.

Samsung Wallet: con su reputación como una aplicación «todo en uno», que se puede llevar a todas partes, Samsung Wallet fue reconocida en la categoría de Software y Aplicaciones Móviles. Combina Samsung Pass, Samsung Pay y más para brindar a los usuarios de Galaxy una forma nueva y sencilla de mantener todos sus elementos digitales esenciales en un solo lugar – desde tarjetas bancarias y llaves digitales hasta pases de viaje, licencias de conducir e IDs de estudiantes. Con la integración de plataformas, como SmartThings y Samsung Knox, el programa ofrece una interfaz segura y refinada y acceso con un solo toque a sus elementos e información digital importantes.

Bespoke AI Laundry – los productos Bespoke AI Laundry de Samsung fueron reconocidos por su diseño innovador y tecnologías de IA integradas. La Bespoke AI™ Washer con AI OptiWash™ fue reconocida en la categoría Smart Home, y la Bespoke AI™ Dryer con AI Optimal Dry en la categoría de Electrodomésticos. Bespoke AI™ Washer identifica automáticamente los tipos de tela y los niveles de suciedad, optimizando su rendimiento en consecuencia, mientras que los ciclos en sí se pueden controlar con la aplicación SmartThings de Samsung. Bespoke AI™ Dryer utiliza sensores y algoritmos para medir el contenido de humedad de la ropa, ajustando el tiempo y la temperatura de secado para optimizar los ciclos de forma continua. El par Bespoke AI Laundry responde a los hábitos de lavado frecuentes para una experiencia altamente personalizada, con una gama de opciones de color para ayudar a inspirar más formas de personalizar los espacios de lavandería en el hogar.

SmartThings Energy: Favorecida en la categoría de Software y Aplicaciones Móviles, la aplicación SmartThings Energy de Samsung ofrece una solución sencilla para que los consumidores reduzcan el consumo de energía en el hogar. Además de rastrear el uso de energía, SmartThings Energy ofrece insights prácticos y recomendaciones basadas en los dispositivos conectados a la plataforma y el estándar de uso.

Samsung 990 PRO con Heatsink SSD de 2TB: como Innovation Awards Honoree en la categoría de Accesorios y Periféricos Computacionales, es la unidad de estado sólido (SSD) PCIe 4.0 más rápida de la compañía con una eficiencia energética superior. Diseñado para consolas de juegos o PCs, ofrece velocidades ultrarrápidas para tiempos de carga más pequeños. La combinación de un heatsink, revestimiento de níquel en el controlador y Dynamic Thermal Guard de Samsung, maximiza los efectos de enfriamiento para evitar la degradación del rendimiento por sobrecalentamiento. La unidad también está equipada con luces RGB para combinar con el estilo de cualquier configuración.

Samsung Automotive NVMe BGA SSD de 1TB (AM991): este innovador avance proporciona la velocidad de lectura secuencial más alta de la industria para el almacenamiento de automóviles, así como una capacidad operativa excepcionalmente grande para AD/ADAS, cabina y sistemas de infoentretenimiento vehicular. Obteniendo reconocimiento en la categoría de Entretenimiento y Seguridad en el Vehículo, también cuenta con la velocidad de escritura automotriz sostenible más alta de hasta 1150 MB/s gracias a la tecnología Samsung V-NAND, un controlador interno patentado y un diseño de firmware exclusivo, mientras funciona de manera segura incluso en las condiciones climáticas más intensas (-40ºC a 105ºC).

Expansor de memoria CXL de 512GB de Samsung: ganador en la categoría de Hardware y Componentes Computacionales, el módulo de expansión de memoria CXL de 512GB de Samsung será el primer dispositivo de memoria compatible con la esperada interfaz CXL 2.0 y vendrá en un factor de forma EDSFF (E3.S) ― especialmente adecuado para data centers y servidores empresariales de alta capacidad de próxima generación. Este nuevo módulo de memoria es proyectado con un controlador CXL de circuito integrado específico de la aplicación (ASIC), que utiliza DDR5 DRAM para admitir el máximo ancho de banda y capacidad y, por primera vez, permite que la memoria escale más allá de decenas de terabytes con las demandas de procesamiento de big data y cargas de trabajo de IA/ML.

Paquete multi chip Samsung LPDDR5X de 16GB y UFS 3.1 de 1TB: en la primera integración del LPDDR5X DRAM de 16GB basada en 14nm y la celda de cuatro niveles (QLC) de séptima generación de Samsung V-NAND UFS (Universal Flash Storage) 3.1 de 1TB, este uMCP está brindando un gran salto líder en la industria. Premiado en la categoría de Tecnologías Incorporadas, el paquete multi chip integrado basado en UFS está llevando la industria hacia una memoria de mayor densidad y velocidad y bajo consumo de energía para smartphones premium y otras aplicaciones de TI líderes.

Sensor de imagen Samsung ISOCELL HP3 CMOS: como sensor móvil de última generación con un formato óptico de 1/1.4 pulgadas y un tamaño de píxel de 0,56㎛ para diseños de cámara más delgados, el Samsung ISOCELL HP3 fue galardonado en la categoría de Fotografía/Imagen Digital. Cuenta con la tecnología de píxeles más pequeños en cámaras móviles para una mayor comodidad de diseño y 200 megapíxeles que ofrecen las imágenes más detalladas disponibles. La tecnología Tetra2pixel permite que los píxeles operen en un tamaño de 1.12㎛ o 2.24㎛, capturando más información de luz en condiciones de poca iluminación con grabación de videos de 8K y una pérdida mínima en el campo de visión. Además, utilizando la tecnología Super QPD, ISOCELL HP3 puede detectar información de enfoque automático horizontal y verticalmente.

