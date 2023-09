Samsung estará presente en IFA Berlín 2023 con soluciones aliadas al bienestar, ahorro energético y la sostenibilidad 

Bajo el eslogan «Conexiones que importan», Samsung Electronics anunciará buenas noticias para miles de usuarios que disfrutan los mútiples beneficios del Hogar Conectado, a través de la aplicación SmartThings. La marca apuntala una transformación tecnológica aliada al bienestar humano y a la responsabilidad con el medio ambiente

(1/Sep/2023 – web) Panamá.- A pocas horas de la apertura de IFA Berlín 2023, las grandes marcas tecnológicas despiertan expectativas entre quienes ven con especial foco el presente y el futuro de las experiencias de uso que equipos, dispositivos y servicios imprimen a la vida cotidiana de la gente. Domina específicamente el interés por identificar aquellos avances técnicos que trascienden la simple satisfacción de las necesidades de los consumidores para ir mucho más allá con diseños que también respondan a apremiantes retos como la sostenibilidad y la protección del medioambiente.

El interés por IFA (por sus siglas en alemán y que literalmente significa Exposición Internacional de Radio de Berlín) tiene mucho sentido pues se trata de la feria de tecnología de consumo más antigua de Europa, considerada como la segunda más importante del continente, y Samsung Electronics ha estado presente en sus distintas ediciones anuales presentando soluciones que exhiben tecnologías sofisticadas y conexiones eficientes, inspiradas en estilos de vida más sencillos y sintonizados con las cosas más significativas de la cotidianidad de los usuarios. Se trata de productos y servicios de la marca surcoreana que apuntalan una transformación tecnológica aliada al bienestar humano, vinculada al compromiso impostergable de preservar el planeta y aprovechar responsablemente los recursos naturales que este nos provee.

Esta feria de electrónica de consumo, que se realizará en la capital alemana entre el 1º y el 5 de septiembre, tiene como eslogan «The future of tech is at IFA» (El futuro de la tecnología está en IFA), marcas prominentes y de consolidada presencia en distintos puntos del planeta, presentarán sus últimas novedades tecnológicas en ruedas de prensa, y posteriormente estarán expuestas en los pabellones del parque ferial, para que el público pueda conocerlas de primera mano. Y así mismo lo hará Samsung.

La compañía mostrará el resultado de su esfuerzo por ampliar y optimizar su portafolio de soluciones para seguir construyendo más y mejores hogares inteligentes. Este año, bajo su propuesta central que se sintetiza en la frase «Connections that matter, #DoTheSmartThings» (Conexiones que importan – Hazlo con TheSmartThings), la empresa asiática plantea seguir consolidando su objetivo de crear y diseñar tecnología que aumente la presencia de los principios de la sustentabilidad en la vida cotidiana, a partir de una de sus plataformas bandera, la aplicación Samsung SmartThings.

SmartThings: vida sencilla, inteligente y conectada

Desde que usuarios de todo el mundo activaron la diversidad de sus recursos al día de hoy, el portafolio de SmartThings se ha convertido en un aliado en constante optimización y crecimiento para muchos usuarios, para funcionar cada vez más con mejores resultados no sólo con dispositivos móviles, electrodomésticos y otros equipos hogareños de la propia marca, sino también con miles de productos de otros fabricantes, de manera que esta versatilidad y compatibilidad ha sido y seguirá siendo valorada por quienes aman y disfrutan las ganancias que se derivan de conectar, automatizar y administrar todo en una sola aplicación desde un smartphone.

En IFA 2023, Samsung Electronics presentará el resultado de uno de los ejes de trabajo en la búsqueda de renovadas experiencias que transformen la vida cotidiana, enmarcadas en el ideal de hogar conectado, aprovechando todos los beneficios ya conocidos del ecosistema Samsung. De seguro, todo lo que la empresa surcoreana exhiba en Berlin será garantía de más conveniencia para toda la familia. Reforzar este ecosistema en sintonía con SmartThings como fuente de recursos para una vida más sencilla, inteligente y conectada; y por si fuera poco, apalancarlo con mecanismos de tecnología sostenible que tengan como objetivo la eficiencia energética de los equipos y, por ende, el ahorro para la economía doméstica de los consumidores, son dos poderosos ejes que verán reflejados en la presentación de Samsung en IFA 2023.

La próxima cita mundial con la tecnología será Berlín y aunque los dispositivos móviles suelen dominar los anuncios en IFA, el epicentro de la feria estará en el consumidor y en productos tecnológicos para el hogar, como televisores y electrodomésticos inteligentes. Y sobre estos temas, Samsung Electronics dará de qué hablar.

