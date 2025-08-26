Samsung impulsa la innovación con propósito en Latinoamérica con 12 años de Solve for Tomorrow

Solve for Tomorrow celebra 12 años formando agentes de cambio en 22 países de la región

En su edición 2025, Solve for Tomorrow capacita a miles de jóvenes en Design Thinking para desarrollar soluciones sociales en sus comunidades.

La iniciativa educativa de Samsung fortalece el rol de los estudiantes como agentes de cambio, abordando temas como sostenibilidad, inclusión y salud comunitaria.

(26/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Con más de una década de trayectoria, el programa educativo Solve for Tomorrow (SFT) de Samsung Electronics celebra 12 años de impacto positivo en Latinoamérica, consolidándose como una plataforma de formación y empoderamiento juvenil basada en la innovación con propósito. En su edición 2025, el programa reafirma su alcance regional y su capacidad de convocar a miles de estudiantes comprometidos con el desarrollo de soluciones para sus comunidades.

Desde su creación, SFT ha logrado movilizar a más de medio millón de estudiantes en 22 países de la región, incluyendo Panamá, Venezuela, Costa Rica, Belice, República Dominicana y otros. En Centroamérica y el Caribe, la participación anual supera los 13 mil estudiantes y docentes, reflejando el entusiasmo y la confianza que genera esta iniciativa de responsabilidad social corporativa.

Durante la primera fase de la edición 2025, cerca de 10 mil jóvenes y profesores de escuelas públicas participaron en jornadas de capacitación centradas en herramientas de Design Thinking. Esta metodología permite a los participantes formular soluciones innovadoras que respondan a necesidades reales en sus entornos.

Los proyectos presentados en las últimas ediciones de SFT han destacado por abordar temáticas de alto impacto social como sostenibilidad ambiental, inclusión, salud comunitaria y seguridad ciudadana. Estos enfoques reflejan el compromiso de los estudiantes con la transformación positiva de sus comunidades, alineándose con los valores centrales del programa.

Samsung Electronics reafirma su apuesta por el empoderamiento juvenil como parte de su estrategia de ciudadanía corporativa. A través de Solve for Tomorrow y otros programas educativos, la compañía promueve el desarrollo de habilidades, la vocación de servicio y el liderazgo social entre las nuevas generaciones, fomentando su rol como agentes de cambio.

Solve for Tomorrow no solo despierta mentes innovadoras, sino que también construye puentes entre el aula y la acción comunitaria, demostrando que el talento, la constancia y el compromiso pueden transformar realidades en toda Latinoamérica.