Samsung lanza alianza con Pokémon GO para el Galaxy S25 FE

Comprar el Galaxy S25 FE incluye cupón exclusivo de $10 en Pokémon GO

• La promoción, que incluye photobooths temáticos y tarjetas coleccionables, integra el mundo físico y el digital hasta el 29 de octubre, destacando las capacidades de inteligencia artificial y la potente batería del Galaxy S25 FE.

(08/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Samsung ha anunciado una alianza estratégica con el popular juego Pokémon GO para el lanzamiento oficial del Galaxy S25 FE en Panamá. Esta colaboración busca ofrecer una experiencia integrada que fusiona los mundos físico y digital, con activaciones especiales en tiendas y recompensas exclusivas dentro del juego.

La campaña, que estará vigente hasta el 29 de octubre, convierte tiendas seleccionadas de Samsung en Poképaradas oficiales de Pokémon GO. Dentro de estos puntos, los fanáticos podrán participar en activaciones especiales, incluyendo un photobooth temático que premiará a quienes publiquen sus fotos con las etiquetas #S25FE y #PokemonGo con tarjetas coleccionables exclusivas.

Recompensas digitales y beneficios para jugadores

Como parte central de la promoción, los consumidores que adquieran un Galaxy S25 FE durante el periodo de la alianza recibirán un cupón de la Galaxy Store valorado en $10. Este voucher permite canjear artículos dentro de Pokémon GO, como Pokémonedas, boletos para eventos especiales o elementos de personalización para el avatar.

La iniciativa resalta cómo el nuevo dispositivo de Samsung está optimizado para las necesidades del gaming móvil. El Galaxy S25 FE está diseñado para ofrecer un rendimiento superior, especialmente en aplicaciones de realidad aumentada (AR) como Pokémon GO.

Rendimiento avanzado y características de Inteligencia Artificial

El nuevo Galaxy S25 FE incorpora el potente procesador Samsung Exynos 2400, lo que garantiza gráficos fluidos y un soporte avanzado para aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA). Para soportar sesiones de juego prolongadas, el dispositivo incluye una batería de 4,900 mAh y una cámara de vapor un 13% más grande con Liquid TIM para una disipación de calor mejorada.

El teléfono también cuenta con carga rápida de 45W, Fast Wireless Charging 2.0 y Wireless PowerShare. La pantalla ofrece una visibilidad clara en cualquier entorno gracias a sus 1,900 nits de brillo y la tecnología Vision Booster, que ajusta automáticamente el color y contraste.

A nivel de fotografía, el Galaxy S25 FE destaca por una cámara triple con un lente principal de 50 MP y una cámara frontal de 12 MP actualizada, potenciada por el ProVisual Engine con tecnología Galaxy AI. Sus herramientas de IA incluyen Edición Generativa y Cámara Lenta Instantánea, desbloqueando nuevos niveles de creatividad para los usuarios.

El dispositivo se complementa con un diseño premium de 7.4 mm de grosor, resistencia IP68 al agua y al polvo, y un compromiso de siete años de actualizaciones de software y seguridad, reforzando la visión de Samsung de llevar la inteligencia artificial a las necesidades cotidianas.