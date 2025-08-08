Samsung presenta en Panamá los Galaxy Z Fold7 y Z Flip7: innovación móvil con inteligencia artificial

Samsung lanza en Panamá los nuevos Galaxy Z Fold7 y Z Flip7 con IA y promoción exclusiva

La promoción por tiempo limitado incluye doble de memoria y E-vouchers de hasta $150 en la tienda online de Samsung.

Los nuevos dispositivos ya están disponibles en tiendas Samsung y puntos de venta oficiales, con experiencias exclusivas para los usuarios.

(8/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Samsung Electronics anuncia la llegada oficial a Panamá de su nueva generación de smartphones plegables: Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE. Estos dispositivos redefinen la experiencia móvil al combinar diseño elegante, potencia de procesamiento y funciones avanzadas potenciadas por inteligencia artificial.

Para celebrar el lanzamiento, Samsung ofrece una promoción especial válida hasta el 17 de agosto o hasta agotar existencias. Los compradores del Galaxy Z Fold7 recibirán el doble de memoria y un E-voucher de $150 canjeable en la tienda online de Samsung. Por su parte, quienes adquieran el Galaxy Z Flip7 o el Galaxy Z Flip7 FE obtendrán también el doble de memoria y un E-voucher de $50. La promoción está sujeta a disponibilidad de inventario.

Los nuevos Galaxy Foldables destacan por sus pantallas más brillantes y resistentes, mejoras significativas en cámara, herramientas de IA generativa y funciones de productividad como la multitarea optimizada. Están diseñados para usuarios que valoran tanto el rendimiento como la creatividad.

“Con esta nueva línea, reafirmamos nuestro compromiso de poner la tecnología más avanzada al alcance de nuestros usuarios en Panamá. El Galaxy Z Fold7 y el Galaxy Z Flip7 representan el futuro de la movilidad, y el Galaxy Z Flip7 FE democratiza la innovación plegable con una propuesta más accesible”, señaló José Joaquín Urbina, Director Senior de Experiencias Móviles de Samsung.

Durante las primeras semanas del lanzamiento, los usuarios podrán acceder a experiencias exclusivas en tiendas Samsung seleccionadas, donde podrán probar las nuevas funciones de inteligencia artificial, recibir asesoría personalizada y conocer más sobre el ecosistema Galaxy.