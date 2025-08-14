Samsung presenta nueva generación de smartphones plegables en Panamá

Samsung lanza en Panamá los nuevos Galaxy Z Fold7, Z Flip7 y Z Flip7 FE, disponibles en tiendas Panafoto y canales oficiales.

Galaxy Foldables llegan a Panamá con diseño innovador y beneficios exclusivos

Los nuevos dispositivos ofrecen diseño compacto, pantallas avanzadas y funciones potenciadas por Galaxy AI.

(14/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Samsung Electronics anunció la llegada oficial a Panamá de sus nuevos dispositivos plegables: Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE, disponibles desde hoy en tiendas físicas y en línea a través de su socio estratégico Panafoto, uno de los principales distribuidores tecnológicos del país.

Los nuevos Galaxy Foldables ofrecen un diseño más ligero y resistente, pantallas más amplias y funciones potenciadas por Galaxy AI, que elevan la experiencia móvil en productividad, creatividad y personalización. El Galaxy Z Fold7 incorpora una pantalla interna Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas y un formato 21:9 que redefine la multitarea. Por su parte, el Galaxy Z Flip7 apuesta por la portabilidad con solo 6.5 mm de grosor abierto, mientras que el Galaxy Z Flip7 FE democratiza la experiencia foldable con un diseño compacto y accesible.

Tecnología de vanguardia y beneficios exclusivos

“Panamá es un mercado clave para Samsung. Nos entusiasma lanzar esta nueva generación de Galaxy Foldables para acercar la innovación móvil a todos los panameños”, expresó José Joaquin Urbina, Director Senior de Experiencias Móviles de Samsung.

Para celebrar el lanzamiento, Samsung y Panafoto ofrecen una promoción especial válida hasta el 17 de agosto o hasta agotar existencias. Por la compra del Galaxy Z Fold7, los usuarios recibirán el doble de memoria y un E-voucher de $150 canjeable en la tienda online de Samsung. Quienes adquieran el Galaxy Z Flip7 o el Galaxy Z Flip7 FE recibirán el doble de memoria y un E-voucher de $50.

Los dispositivos ya están disponibles en puntos de venta oficiales, tiendas Samsung y en la tienda online https://shop.samsung.com/latin/pa/.

