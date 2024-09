Samsung revela la Galaxy Tab S10 Ultra y S10+: Tablets optimizadas con IA

La serie Galaxy Tab S10, tablets de Samsung preparada para IA de Samsung

Samsung introduce al mercado las nuevas Galaxy Tab S10 Ultra y S10+, con una potencia de procesamiento mejorada y herramientas de inteligencia artificial diseñadas para optimizar la productividad, la creatividad y la conectividad en el ecosistema SmartThings.

Con funciones como Note Assist, Drawing Assist y PDF Overlay Translation, la Galaxy Tab S10 se posiciona como una herramienta clave para estudiantes, creativos y profesionales.

(27/Sep/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Samsung Electronics Co., Ltd. presentó hoy la Galaxy Tab S10 Ultra y la Galaxy Tab S10+, las primeras tabletas Samsung de la industria diseñadas específicamente para la IA. El hardware premium incluye pantallas Dynamic AMOLED 2X de 14,6 y 12,4 pulgadas, el lienzo ideal para el intuitivo S Pen que viene incluido en ambos modelos. Las mejoras de rendimiento[1] de la Galaxy Tab S10 Ultra incluyen un aumento del 18 % en la CPU, un 28 % en la GPU y un 14 % en la NPU en comparación con la Galaxy Tab S9 Ultra.

Esta mayor potencia de procesamiento permite funciones de AI más rápidas y receptivas, las cuales ahora son fácilmente accesibles con indicaciones escritas gracias a la nueva tecla Galaxy AI en los teclados Book Cover, que permite personalizar el asistente de AI. El software de vanguardia incluye funciones como Note Assist y Drawing Assist, optimizadas para el formato de tableta. La serie Galaxy Tab S10 también funciona como un dispositivo de AI para el hogar, con 3D Map View que proporciona una visión general del hogar y todos los dispositivos conectados, lo que facilita la gestión de dispositivos en todo el ecosistema SmartThings. La sólida seguridad de Samsung Knox garantiza la privacidad y control de los datos, mientras que los materiales innovadores refuerzan el compromiso de Samsung con un futuro más sostenible.

“La serie Galaxy Tab S10 es la primera tableta de Samsung diseñadas con mejoras de AI disponibles desde el primer momento, y es la última incorporación a la familia Galaxy AI”, comentó MC Lee, vicepresidente y jefe del equipo de negocios de los Ecosistemas Galaxy de la división de Mobile eXperience Business en Samsung Electronics. “Estamos orgullosos de ampliar nuestro ecosistema de dispositivos conectados, ofreciendo experiencias versátiles que solo una tableta con AI puede proporcionar gracias a la combinación de potencia y portabilidad de la serie Galaxy Tab S10”.

Máximo rendimiento en cualquier lugar

Basadas en el legado de Samsung de ofrecer experiencias avanzadas, la Galaxy Tab S10 Ultra y la Galaxy Tab S10+ presentan avances significativos en el procesamiento de AI para ofrecer una experiencia supercargada y sin retrasos. La Galaxy Tab S10 Ultra incluye un aumento de más del 18 % en la CPU, 28 % en la GPU y 14 % en la NPU en comparación con la Galaxy Tab S9 Ultra. Junto con una batería de larga duración[2] y carga súper rápida[3], la serie Galaxy Tab S10 permite usar el dispositivo por más tiempo y con menor espera para cargarlo completamente.

Diseño elegante y pantalla hipnotizante

La pantalla de 14,6 pulgadas de la Galaxy Tab S10 Ultra y la de 12.4 pulgadas de la Galaxy Tab S10+ cuentan con tecnología Dynamic AMOLED 2X de vanguardia, ofreciendo una experiencia de visualización vibrante y natural, incluso al aire libre. Cada detalle se mantiene claro desde cualquier ángulo y en cualquier entorno gracias a la avanzada tecnología antirreflejante, que minimiza el deslumbramiento y reduce la tasa de reflexión. La configuración de cuádruple altavoz de la serie se ve aún más potenciada con Dialogue Boost, una función impulsada por AI que amplifica las voces sobre el ruido no deseado para crear un audio ultra claro. Además, para su uso en movimiento, la serie Galaxy Tab S10 ofrece una durabilidad inigualable con una clasificación IP68[4], además de estar protegida por un mejorado Armor Aluminum, diseñada para soportar golpes y rasguños, permitiendo su uso en cualquier momento y lugar.

Trabaja de forma más inteligente y alcanza la verdadera creatividad

La serie Galaxy Tab S10 ofrece una experiencia eficiente que potencia la productividad y sirve como el lienzo ideal para expresar tu lado creativo.

• Con Note Assist y el intuitivo S Pen, tomar notas es muy sencillo en la amplia pantalla de la tableta. Las tareas escolares, la toma de notas y el diario personal se vuelven más eficientes gracias a las transcripciones y resúmenes automatizados proporcionados por la AI. Además, con PDF Overlay Translation, la serie Galaxy Tab S10 puede traducir PDF de manera fluida a través de una superposición en pantalla. La función Handwriting Help también mejora las notas manuscritas desordenadas.

• La función Sketch to Image de Galaxy AI convierte a la Galaxy Tab S10 Ultra en la herramienta perfecta para transformar la imaginación en realidad, actuando como el asistente creativo ideal para superar bloqueos creativos.

• Con Circle to Search[5] de Google en la serie Galaxy Tab S10, puedes buscar cualquier cosa sin necesidad de cambiar de aplicación. Traduce instantáneamente todo lo que ves en tu tableta con Google. Sin cambiar de aplicación, puedes traducir cualquier imagen, video o texto en solo dos toques. Obtén rápidamente la información que necesitas y luego vuelve a lo que estabas haciendo. Circle to Search incluso puede reconocer y delinear los pasos para resolver problemas de física y matemáticas.

• El Air Command with AI proporciona acceso instantáneo a las funciones del Asistente de AI de Galaxy sin necesidad de alternar entre menús. Las aplicaciones del Asistente de AI también se pueden iniciar fácilmente mediante la tecla Galaxy AI Key on the Book Cover Keyboard[6] con indicaciones escritas, lo que facilita a los usuarios elegir entre Bixby de Samsung y Gemini de Google para una experiencia de AI personalizada.