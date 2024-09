Samsung revoluciona la IFA 2024 con Innovaciones de IA para un Mundo Conectado

Samsung presenta nuevos productos y tecnologías de IA para el hogar inteligente en IFA 2024

Samsung Celebra 100 Años de IFA con Avances en IA y Productos Innovadores

Samsung celebró en IFA 2024 su compromiso con la inteligencia artificial al presentar nuevas soluciones como el Galaxy Book5 Pro 360 y la edición limitada de Music Frame en colaboración con Universal Pictures.

Durante su conferencia, la compañía mostró cómo la IA está transformando el ecosistema SmartThings y ofreciendo experiencias de usuario más intuitivas y conectadas, mejorando la vida diaria y reduciendo el impacto ambiental.

Nuevos productos anunciados hoy incluyen dos nuevas PCs Galaxy Book y la edición limitada de Music Frame en colaboración con Wicked de Universal Pictures, así como el lanzamiento en Europa de su Bespoke AI Laundry Combo™.

(6/Sep/2024 – Panama24Horas web) Berlín, Alemania.- Samsung Electronics Co., Ltd. subió al escenario en IFA, celebrando 100 años de innovación en la conferencia, para continuar con su visión de «IA Para Todos». La presentación mostró el audaz compromiso de Samsung de democratizar la IA, permitiendo que más personas se beneficien de sus usos.

Ampliando aún más la visión de IA Para Todos, la conferencia incluyó los capítulos «La IA se encuentra con el mundo» y «La IA te conoce», donde oradores de la empresa y sus socios demostraron el papel fundamental que la IA desempeña en mejorar la calidad de vida de los usuarios, equipándolos con herramientas que pueden usar para enriquecer sus vidas.

«Desde nuestra presentación en IFA el año pasado, las discusiones sobre la IA y su papel en nuestras vidas han crecido significativamente», dijo Benjamin Braun, Director de Marketing de Samsung Europa. «En Samsung, estamos orgullosos de hacer que la IA sea más accesible y comprensible, mostrando cómo puede simplificar la vida en lugar de complicarla. Creemos que la IA debería actuar como múltiples pares de manos, satisfaciendo tus necesidades y las del mundo más allá de ellas. Nuestros productos habilitados para IA permiten a las personas tener más tiempo para concentrarse en lo que les importa».

IA Para Todos

La IA Para Todos de Samsung abarca una amplia gama de sus productos habilitados con IA, desde dispositivos móviles, electrodomésticos y sistemas de entretenimiento en el hogar. Para finales de 2024, Samsung espera que haya 200 millones de dispositivos Galaxy habilitados con IA en manos de los usuarios. Samsung entiende que sus funciones de IA deben adaptarse a cómo los consumidores quieren vivir, así como apoyar las necesidades del planeta.

Central en esto está el ecosistema SmartThings, que conecta más de 500 millones de dispositivos, ofreciendo un control remoto sin problemas de todos los productos de Samsung habilitados con IA, desde encender o apagar la calefacción, gestionar todos los electrodomésticos en casa o fuera de ella, y navegar por los televisores Samsung.

Nunca había sido tan fácil para las personas en todo el mundo aprovechar el poder de la IA para controlar el mundo que las rodea. Los productos habilitados con IA de Samsung brindan este poder a sus usuarios, permitiéndoles crear sus experiencias cotidianas. Ya sea buscando una vida más sostenible, expandiendo la creatividad o conectándose con sus seres queridos.

Sin embargo, solo el 15% de las personas dijo que comprende completamente cómo la IA puede ser utilizada en su vida diaria, y aun así el 66% de nosotros está buscando maneras de crear más tiempo. Esto muestra una clara oportunidad para que la IA de Samsung devuelva tiempo a las personas, y por qué la IA es para todos1.

Después de IFA, se lanzará la última actualización del sistema operativo, One UI 6.1.1, que llevará funciones de IA del Galaxy Z Fold6 y Z Flip6, como Live Translate y Circle To Search, al Galaxy S24, Z Fold5 y Flip5.

Este lanzamiento de One UI 6.1.1 también incluirá nuevas aplicaciones que ofrecerán más oportunidades para la creatividad y la conexión, como Sketch to Image, que permite a los usuarios visualizar sus ideas a través de opciones de imágenes generadas a partir de un simple dibujo, y Portrait Studio, que impulsa la creatividad al ayudar a los usuarios a crear un avatar más personalizado para usar en línea.

La IA te conoce

Samsung cree que su IA debería mejorar la vida diaria al permitir a los usuarios personalizar experiencias de entretenimiento. En IFA 2024, Samsung lanzó los proyectores Premiere 7 y 9, Galaxy Book5 Pro 360 y Galaxy Book4 Edge de 15 pulgadas, todos diseñados para ayudar a los usuarios a centrarse en lo que les importa y con quién lo comparten.

Los proyectores Premiere 9 y Premiere 7 traen tecnología avanzada de láser al entretenimiento en el hogar, ofreciendo una resolución 4K excepcional y audio inmersivo en pantallas de hasta 130 pulgadas. Incluyen tecnología impulsada por IA, como Upscaling, que mejora el contenido a calidad 4K, y Vision Booster, que ajusta el brillo y el contraste para una visualización óptima en diversas condiciones de luz. Diseñados para transformar espacios en cines en casa premium, estos proyectores ofrecen una experiencia de visualización superior con tecnología de vanguardia.

El Galaxy Book5 Pro 360, en colaboración con Intel, combina el poder del nuevo procesador Intel® Core Ultra con el liderazgo móvil de Samsung para desbloquear el siguiente nivel de experiencias de IA entre dispositivos. Con la función Galaxy AI, ofrece productividad personalizada y conectividad fluida. Con una batería de larga duración, los usuarios pueden lograr más de manera eficiente, mientras que sus gráficos y pantallas mejoradas brindan una experiencia de entretenimiento premium dentro del extenso ecosistema móvil de IA de Galaxy.

El ultra-delgado Galaxy Book4 Edge de 15 pulgadas, diseñado con Qualcomm, está impulsado por el procesador Snapdragon® X Plus para un rendimiento excepcional y una batería de larga duración. Integra tecnología avanzada de NPU para capacidades de IA de primera clase y combina las características de Copilot+ PC con Galaxy AI. Este dispositivo portátil mejora la creatividad y la conectividad en una vibrante pantalla de 15 pulgadas.

También se presentaron en el escenario de IFA las últimas innovaciones en televisores de Samsung. Desde 2015, el sistema operativo Tizen ha potenciado cientos de millones de televisores inteligentes, liderando la evolución de la experiencia televisiva. Los televisores AI de Samsung en 2024 recibirán actualizaciones de Tizen OS durante siete años, considerando las especificaciones de hardware2.

Esto asegura que los consumidores continúen disfrutando de las últimas innovaciones y una mayor conectividad en todos sus dispositivos Samsung. Las pantallas Neo QLED 8K AI de Samsung ofrecen una experiencia de visualización mejorada con procesadores NQ 8 AI Gen 3 integrados. Estos procesadores cuentan con 512 redes neuronales, ocho veces más que antes, y cuando se combinan con el poder de la IA, proporcionan una experiencia de sonido y visual personalizada y de alta calidad. Esta tecnología mejora el contenido en pantalla para ofrecer la imagen más nítida y suave hasta la fecha.

Los últimos desarrollos en The Frame y Art Store también fueron celebrados en IFA con el anuncio de varias nuevas asociaciones. Junto con colaboraciones con la casa de diseño finlandesa Marimekko y Jean-Michel Basquiat, Samsung presentó una colección exclusiva de 12 obras maestras del surrealista belga René Magritte. Estas asociaciones permiten a los usuarios llevar arte extraordinario a sus hogares, añadiendo un toque de magia a su vida cotidiana.

Samsung también anunció el emocionante lanzamiento del nuevo Samsung Music Frame en asociación con Wicked de Universal Pictures. El altavoz inalámbrico Music Frame se lanzó a principios de este año, brindando una calidad de sonido superior que llena cualquier espacio con un audio rico y claro. Con woofers integrados y tecnología Dolby Atmos inteligente, el Music Frame se adapta inteligentemente a la acústica de tu hogar y da vida a cada sonido y nota. La edición limitada Wicked Music Frame viene con dos imágenes de arte de la película y una imagen exclusiva maravillosa (solo disponible como parte de la edición limitada) de las queridas Glinda y Elphaba, junto con autógrafos de los personajes y un certificado de autenticidad.

Samsung está creando experiencias de usuario simples a través de sus electrodomésticos Bespoke AI3, que ahora ofrecen control de voz mejorado a través de las actualizaciones de Bixby. El Bixby mejorado puede comprender múltiples comandos en una sola oración, recordar el contexto anterior4 para llevar a cabo comandos continuos con respuestas personalizadas y proporcionar respuestas a preguntas relacionadas5 con el producto. Permite a los usuarios expresar sus necesidades de manera más natural y fácil que antes.

Samsung también ofrece mayores beneficios de control y accesibilidad para los usuarios. Por ejemplo, Samsung ha desarrollado y aplicado una función de Auto Open Door en algunos modelos de lavadoras y refrigeradores para que los usuarios puedan abrir las puertas con un toque ligero. Una actualización reciente permite a las personas abrir la puerta simplemente diciendo: «Abre la puerta del refrigerador», incluso sin comandos de activación como «Hola Bixby».

IA al servicio del mundo

Samsung cree que la IA es una fuerza para el bien y que tiene un papel fundamental para ayudarnos a cuidar mejor del planeta y de los demás.

Samsung ha continuado con su misión de alcanzar emisiones Net Zero para 2050, con el 93 % de las operaciones de su División DX funcionando con fuentes de energía renovable6.

Dentro de sus productos, Samsung sigue priorizando la eficiencia energética y está comprometida con el uso de la IA para hacer esto posible. Ya sea a través de la IA en electrodomésticos como sus refrigeradores y lavadoras, o utilizando la IA para desbloquear el potencial de su ecosistema SmartThings y ahorrar más energía.

Los refrigeradores híbridos con IA de Samsung han sido diseñados pensando en el ahorro energético. Al combinar dos fuentes de energía, un compresor y tecnología de refrigeración Peltier, el refrigerador responde inteligentemente cuando se usa más energía de lo habitual. Por ejemplo, si la puerta del refrigerador se deja abierta por más tiempo, la tecnología Peltier actúa como una fuente de enfriamiento adicional para mejorar la eficiencia energética general.

En el escenario de IFA, Samsung reveló que el Bespoke AI Laundry Combo™ ahora se está lanzando en toda Europa. La lavadora y secadora todo en uno es un electrodoméstico eficiente en cuanto a espacio que completa los ciclos de lavado y secado en una sola secuencia. El ciclo de lavado no solo cumple, sino que supera los requisitos mínimos de eficiencia energética para la calificación de grado A en hasta un 20%7, y el ciclo combinado de lavado y secado también cumple con la calificación de grado A8. Este impresionante rendimiento se logra mediante la avanzada tecnología de secado por bomba de calor, que seca la ropa de manera rápida, suave y eficiente a temperaturas más bajas.

El ecosistema SmartThings sigue siendo el núcleo de la capacidad de Samsung para liderar la eficiencia energética, ya que puede realizar muchos pequeños cambios que marcan una gran diferencia. El Modo de Energía con IA en SmartThings Energy9 puede ahorrar hasta un 70% del consumo energético en lavadoras10 11. Además, con el Modo Away de SmartThings, los usuarios nunca tendrán que preocuparse por olvidar apagar una luz o la televisión al salir de casa. Sensores en varios electrodomésticos detectan cuando no hay nadie en la habitación y luego apagan los sistemas para ahorrar energía.

Los electrodomésticos Bespoke AI también pueden reducir los costos energéticos mediante la Programación Óptima y la Carga Óptima. Estas funciones retrasan el inicio de un ciclo de lavado y la carga para evitar las horas pico, con el fin de reducir los costos energéticos cuando se combinan con tarifas inteligentes.

La exposición de Samsung en IFA estará abierta del 6 al 10 de septiembre en el City Cube, Berlín.

Referencias:

1 This research was conducted between July 11th and July 19th, 2024, to gauge public sentiment towards AI across Europe. The survey sampled 11,000 adults from ten countries: the UK, Germany, France, Italy, Spain, Sweden, Finland, Norway, Denmark and Poland, with each country contributing 1,000 respondents, except the UK, which had 2,000 respondents.

2 Details on supported models and features to be determined.

3 The update is available for appliances launched in 2024 including the Bespoke 4-Door Refrigerator with AI Family Hub™; Bespoke AI Laundry Combo™; Bespoke Slide-in Range; Bespoke Jet Bot Combo™ AI; and Bespoke AI WindFree™ Gallery Freestanding Air Conditioner (sold in Korea only).

4 Only available when the dialog box is open.

5 Understanding multiple commands and Recalling previous context are supported in the following languages: English (US, UK, India), Korean, Spanish (Latin America, Europe), French, German, Italian and Portuguese (Brazil). Answering product-related questions is currently available for English (US) and Korean. The following scenario is based on English (US) and may vary depending on user language settings.

6 In September 2022, Samsung announced its New Environmental Strategy which includes the company’s goals to achieve net zero Scope 1,2 emissions by 2050, maximize resource circularity to contribute to a circular economy and tackle environmental challenges through technological innovation. Samsung’s Device eXperience (DX) division aims to reach net zero Scope 1,2 emissions by 2030. The DX division achieved 93.4% renewable energy conversion as of the end of 2023 — which includes 100% renewable energy used at major global manufacturing facilities in the United States, Europe, Korea, China, Brazil, India and Vietnam.

7 Based on internal testing of energy efficiency of household washing machines according to Regulation (EU) 2019/2016. This 18kg washer model comes with 20 percent more energy efficiency (38.9 EEI) than the conventional A-rated energy efficiency class (52 EEI).

8 Based on internal testing. Complete operating cycle from washing to drying of this model is rated Energy efficiency class A as defined by EU Regulation 2019/2014.

9 Available on Android and iOS devices. A Wi-Fi connection and a Samsung account are required.

10 Savings amount estimated based on tests performed by Samsung. Estimated savings may differ from users actual savings. https://blog.smartthings.com/smartthings-energy/how-to-reduce-your-carbon-footprint-with-smartthings-energy/

11 Wi-Fi connection, Samsung account and SmartThings required. Can be applied when the selected washing temperature is 20~40°C. Max saving results from washing a 40 degree cycle as a cold wash. Savings based on internal testing on the WW11BB944AGB model in normal usage conditions. Results: Power consumption without AI Energy Mode = 0.539 KWh. Power consumption with AI Energy Mode = 0.145 KWh. Results may vary depending on the actual usage conditions.