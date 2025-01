Samsung Vision AI lidera el futuro de las pantallas con inteligencia artificial en el CES 2025

Pantallas inteligentes con Samsung Vision AI: redefiniendo la vida conectada

Con Vision AI, Samsung integra IA avanzada en su línea más amplia hasta la fecha, que incluye Neo QLED, OLED y QLED, introduciendo innovaciones como traducción en tiempo real, optimización adaptativa y arte personalizado, ampliando los límites del entretenimiento en el hogar.

(7/Ene/2025 – web Panama24Horas) Las Vegas, Nevada.- En el evento First Look del CES 2025, Samsung Electronics Co., Ltd. presentó su innovadora tecnología Samsung Vision AI, diseñada para transformar las pantallas en compañeros inteligentes, capaces de adaptarse a las necesidades y preferencias de los usuarios. Este lanzamiento marca un hito en el compromiso de Samsung por enriquecer la vida cotidiana mediante avances tecnológicos significativos.

Samsung Vision AI: Pantallas inteligentes para una vida conectada

Samsung Vision AI redefine cómo las pantallas pueden simplificar y enriquecer la vida diaria. Al integrar funciones avanzadas de inteligencia artificial, estas pantallas pueden:

● Click to Search: Brindar información en tiempo real sobre el contenido en pantalla.

● Live Translate: Eliminar barreras idiomáticas con traducciones instantáneas de subtítulos.

● Generative Wallpaper: Personalizar pantallas con arte dinámico acorde a los gustos del usuario.

Además, Vision AI actúa como un núcleo central para hogares inteligentes mediante su integración con SmartThings, ofreciendo actualizaciones de seguridad, monitoreo familiar y control ambiental adaptativo.

Innovaciones destacadas en calidad de imagen y sonido

El nuevo televisor insignia Neo QLED 8K QN990F, con su procesador NQ8 AI Gen3, ejemplifica el liderazgo de Samsung en pantallas inteligentes. Este dispositivo combina escalado 8K AI, optimización de sonido adaptativa y un diseño ultradelgado para ofrecer una experiencia inmersiva y sofisticada.

El arte como parte de la tecnología: The Frame Pro y Art Store

Samsung también amplió su oferta artística con el lanzamiento de The Frame Pro, una evolución de su línea The Frame que combina tecnología Neo QLED con arte digital dinámico. Además, Samsung Art Store ahora incluye más de 3,000 obras de renombradas instituciones como el MoMA y los patrimonios de Basquiat y Magritte, accesibles en una gama más amplia de dispositivos.

Hacia un futuro más inteligente y conectado

Entre las innovaciones destacadas, Samsung presentó el MICRO LED Beauty Mirror, un espejo interactivo que combina tecnología avanzada y recomendaciones de cuidado personal basadas en IA. Asimismo, el proyector interactivo The Premiere 5 redefine el entretenimiento al permitir la interacción directa con pantallas proyectadas.

Con Samsung Vision AI, la compañía no solo reimagina lo que las pantallas pueden hacer, sino que también eleva el estándar de la conectividad y personalización, impulsando un futuro donde la tecnología se integre de manera natural y significativa en la vida diaria.