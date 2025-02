Samsung y Panafoto presentan el Galaxy S25 en Panamá con inteligencia artificial avanzada

(24/Feb/2025 – Panama24Horas web) Panamá.- Samsung Electronics y Panafoto anunciaron la disponibilidad de la nueva serie Galaxy S25 en Panamá, un dispositivo que redefine la interacción con los teléfonos inteligentes a través de inteligencia artificial avanzada y optimización de hardware y software. Desde hoy, los usuarios pueden adquirir el Galaxy S25 en todas las tiendas Panafoto, aprovechando una promoción especial válida hasta el 16 de marzo.

“La serie Galaxy S25 supone un cambio fundamental en la forma en que interactuamos con nuestros teléfonos”, afirmó Lorena Palau, Gerente de Producto de Samsung Electronics. “Estamos encantados de ver cómo nuestros usuarios disfrutarán de este verdadero compañero de IA que ofrece soluciones fluidas e intuitivas en su vida cotidiana. Además, la nueva serie incorpora la interfaz One UI 7 y Gemini, que está disponible oficialmente en 46 idiomas, facilitando interacciones más dinámicas entre las aplicaciones de Samsung y Google”.

La inteligencia artificial que cambiará tu vida

La serie Galaxy S25 integra agentes de IA con capacidades multimodales en One UI 7, lo que permite realizar tareas complejas sin esfuerzo a través de voz, texto, videos e imágenes. Gracias a Now Brief, los usuarios reciben sugerencias proactivas a lo largo del día, accesibles desde Now Bar en la pantalla de bloqueo. Además, herramientas como Writing Assist y Drawing Assist potencian la productividad y la creatividad sin límites.

Con un solo comando, Gemini puede gestionar tareas como añadir automáticamente el calendario de un equipo deportivo a Samsung Calendar. Además, la función Marcar para Buscar de Google ha sido mejorada para ofrecer resúmenes de IA más detallados y acciones con un solo toque.

Máximo rendimiento y captura de imágenes mejorada

La serie Galaxy S25 está impulsada por la Plataforma Móvil Snapdragon® 8 Elite Mobile, diseñada para ofrecer una experiencia de IA con mayor capacidad de respuesta y eficiencia energética. Además, gracias a mejoras en el procesamiento de imágenes, el nuevo sensor ultra gran angular de 50MP del Galaxy S25 Ultra captura fotografías con una claridad y precisión excepcionales.

La función Virtual Aperture y Samsung Log permiten a los usuarios obtener resultados profesionales en fotos y videos, ofreciendo un control avanzado sobre la calidad de imagen y los detalles visuales.

Beneficios exclusivos para los usuarios de Galaxy S25

Como parte de la oferta de lanzamiento, todos los dispositivos Galaxy S25 incluyen seis meses de acceso gratuito a Gemini Advanced y 2 TB de almacenamiento en la nube, permitiendo a los usuarios acceder a las últimas innovaciones en inteligencia artificial. Gemini Advanced proporciona herramientas como Gems, expertos en IA personalizados, y Deep Research, un asistente de investigación impulsado por IA.

Los interesados pueden adquirir el Galaxy S25 en todas las tiendas Panafoto y disfrutar de una promoción exclusiva hasta el 16 de marzo. Con este lanzamiento, Samsung y Panafoto continúan ofreciendo innovación y tecnología de vanguardia a los consumidores panameños.