Sanofi Alliance Summit 2024: Avanzando hacia el Futuro de la Salud en la región

La cumbre, organizada por Sanofi, buscó fortalecer la colaboración entre aliados estratégicos en Centroamérica, el Caribe y el Pacífico

(6/Mar/2024 – web) Panamá.- La primera edición del Connect to the Future Sanofi Alliance Summit 2024 concluyó con éxito después de tres días de discusiones y colaboraciones significativas entre líderes de la industria farmacéutica. Organizado por Sanofi, el evento reunió a más de 80 profesionales en Panamá, provenientes de más de 15 países de Centroamérica, el Caribe y el Pacífico.

Durante la cumbre, celebrada entre el 4 y el 6 de marzo de 2024, se abordaron temas cruciales relacionados con las perspectivas del sector salud en 2024, la necesidad de combatir las enfermedades crónicas y el impacto de la transformación digital en la profesión médica. Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en charlas impartidas por nueve expertos de renombre de la región.

Adrien Chabrier, gerente general de General Medicines de Sanofi, destacó la importancia de este evento como un espacio para fortalecer la colaboración y definir estrategias para mejorar la vida de las personas en la región. «Compartir con nuestros aliados en la región y generar conversaciones de valor para continuar aportando a la salud y bienestar de los pacientes en Centroamérica, el Caribe y el Pacífico, con terapias innovadoras es una prioridad en Sanofi como aliado estratégico de los sistemas de salud», afirmó.

«Estas actividades son de suma importancia, ya que los distribuidores que representan a Sanofi en la región son actores fundamentales en nuestra misión. Necesitamos que comprendan claramente nuestros valores y que se unan a llevar nuestro propósito a la vida», enfatizó Chabrier. Además, los expositores que participaron en el evento son expertos en diversas áreas, equipos que trabajan estrechamente con pacientes, entidades gubernamentales y que cuentan con una amplia experiencia en diversos mercados, lo que nos permite anticipar situaciones y ofrecer lo mejor para nuestros pacientes.

Con el compromiso renovado de colaboración y una visión compartida hacia el futuro de la salud, el Connect to the Future Sanofi Alliance Summit 2024 marcó un hito significativo en la trayectoria de Sanofi y sus aliados estratégicos en la región. Este encuentro no solo proporcionó una plataforma para discutir temas cruciales y tendencias emergentes en el ámbito de la salud digital, sino que también reafirmó el papel vital de la colaboración intersectorial en la búsqueda de soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de los pacientes.