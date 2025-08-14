Schneider Electric adquiere Motivair y fortalece su liderazgo en refrigeración líquida

Schneider Electric refuerza su liderazgo en centros de datos con la adquisición de Motivair Corporation

Schneider Electric adquiere el 75% de Motivair Corporation por 850 millones de dólares, ampliando su portafolio en refrigeración líquida para centros de datos.

(14/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Centroamérica, agosto de 2025. – Schneider Electric, líder global en gestión energética y automatización digital, anunció la adquisición de una participación mayoritaria en Motivair Corporation, proveedor clave de soluciones avanzadas de refrigeración líquida para centros de datos y sistemas de computación de alto rendimiento.

La operación responde al crecimiento acelerado de la inteligencia artificial generativa y los Modelos de Lenguaje Extensos (LLMs), que han incrementado la demanda energética en múltiples sectores. Este auge exige nuevas arquitecturas de centros de datos con sistemas de refrigeración más eficientes, donde la refrigeración líquida supera las limitaciones del enfriamiento por aire tradicional.

Expansión estratégica y tecnología de vanguardia

Con sede en Buffalo, Nueva York, Motivair cuenta con más de 150 empleados y una trayectoria destacada en refrigeración de supercomputadoras. Su portafolio incluye Unidades de Distribución de Refrigerante (CDUs), Intercambiadores de Calor de Puerta Trasera (RDHx), Placas Frías y Unidades de Disipación de Calor (HDUs), además de enfriadores para gestión térmica.

“La adquisición de Motivair fortalece nuestra posición en toda la cadena de valor de los centros de datos, desde la red hasta el chip y del chip al enfriador”, afirmó Peter Herweck, CEO de Schneider Electric.

Por su parte, Rich Whitmore, presidente y CEO de Motivair, destacó: “Unir fuerzas con Schneider nos permitirá escalar operaciones e invertir en nuevas tecnologías que consoliden nuestro liderazgo en la industria”.

Detalles de la transacción

• Schneider Electric adquirirá inicialmente el 75% de Motivair por 850 millones de dólares, incluyendo beneficios fiscales.

• Se espera adquirir el 25% restante en 2028.

• Motivair se integrará al negocio de Gestión de Energía de Schneider Electric tras el cierre de la operación, sujeto a aprobaciones regulatorias.

La refrigeración líquida representa un mercado emergente con proyecciones de crecimiento superiores al 30%1 anual compuesto (CAGR) en los próximos años. Schneider Electric, que ya atiende a los 10 principales proveedores de servicios en la nube, refuerza así su liderazgo en soluciones sostenibles para centros de datos.

