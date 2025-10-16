La IA exige un replanteamiento total: Cinco pilares para los Centros de Datos del futuro, según José Alberto Llavot

Reimaginando los Centros de Datos para la Era de la IA: Eficiencia, Escalabilidad y Sostenibilidad

• Paradójicamente, la IA es también la solución a sus propios retos, afirma el Gerente de Preventa de Schneider Electric.

Más Allá del Diseño Tradicional: Los Cinco Pilares de la Transformación

Este contexto obliga a los operadores de Centros de Datos a actuar con rapidez, no solo escalando capacidades, sino reimaginando el diseño desde sus cimientos. José Alberto Llavot de Schneider Electric promueve una visión integral basada en cinco pilares clave para liderar la transición:

1. Alta Densidad y Modularidad: La IA exige configuraciones de racks compactas y modulares para maximizar el uso del espacio y permitir la escalabilidad sin grandes remodelaciones.

2. Refrigeración Líquida e Híbrida: Los métodos tradicionales de aire son insuficientes para disipar el calor generado por los clústeres de IA. La refrigeración líquida y los sistemas híbridos (aire + líquido) son esenciales para la eficiencia térmica.

3. Gestión Inteligente del Flujo de Aire: El diseño térmico debe evolucionar con el uso de pasillos fríos/calientes, confinamiento y control de flujo para evitar puntos calientes y optimizar el rendimiento energético general.

4. Distribución Eléctrica Flexible: La alta demanda requiere soluciones robustas, como UPS inteligentes y PDUs avanzados. Además, se fomenta la colaboración con empresas de servicios públicos (utilities) para integrar fuentes renovables y esquemas de respuesta a la demanda.

5. Recuperación de Calor Residual: Lo que antes se consideraba desperdicio, hoy es una oportunidad, según Llavot. Ejemplos globales demuestran cómo el calor generado por los Centros de Datos se utiliza para climatizar instalaciones o plantas industriales, impulsando la sostenibilidad.

La IA como Solución a su Propio Desafío

Paradójicamente, la IA es también la solución a sus propios retos, sostiene Llavot. Al integrar algoritmos de mantenimiento predictivo y análisis de eficiencia, como los que ofrece la plataforma EcoStruxure™ IT, los Centros de Datos pueden anticipar fallos, optimizar el uso energético y reforzar su resiliencia operativa.

El camino hacia Centros de Datos más inteligentes, eficientes y sostenibles ya está en marcha. Para liderar esta transición, es imprescindible adoptar un enfoque integral, escalable y basado en datos. El gran desafío, según el Gerente de Preventa de Schneider Electric, «es lograr que la ciberseguridad deje de percibirse como una carga operativa o un asunto exclusivo del área de TI», transformándola en un valor organizacional.