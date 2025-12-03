El sector logístico panameño se potenciará en 2026 con tecnología y rutas sostenibles

Estabilidad y expansión en el sector logístico panameño: claves para 2026 según Interborders

• La revolución digital y la sostenibilidad serán los motores del sector logístico panameño el próximo año, con un crecimiento económico estimado que superará el 3.9%.

(03/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El sector logístico panameño se proyecta para mantener su posición como uno de los hubs más importantes del continente durante 2026, impulsado por factores competitivos como la estabilidad socioeconómica, la dolarización y su conectividad marítima y terrestre. Según proyecciones del Banco Mundial, la economía panameña continuará una senda estable, con un crecimiento estimado del 3.9% y del 4.1% a mediano y largo plazo, cimentado en una mayor inversión pública y privada en sectores clave como la logística, infraestructura y servicios financieros.

Tecnología y Sostenibilidad Impulsarán el Sector Logístico

Especialistas de Interborders, firma experta en Comercio Exterior, Logística y Aduana, señalan que la industria se verá favorecida por tendencias globales que ya han impactado positivamente al país.

Tendencias Clave para 2026

• Digitalización y Simplificación: La modernización de procesos y la simplificación de trámites, un avance que se consolidó en 2025, continuará potenciando las operaciones de exportación e importación.

• Adopción de Inteligencia Artificial (IA): El uso de IA será fundamental para optimizar el seguimiento y la trazabilidad de las mercancías, agilizando la cadena de suministro.

• Rutas Sostenibles y Economía Circular: La planificación de rutas que combinan distintos medios de transporte para reducir la huella de carbono, la consolidación de cargas y la implementación de prácticas de economía circular se sumarán como iniciativas de valor agregado.

• Nuevos Mercados y Zonas Francas: El régimen de zonas francas y la promoción de nuevos mercados, especialmente en Asia, impulsados por el gobierno, seguirán siendo fuertes incentivos para el comercio internacional.

Miguel Vallejos, Branch Manager de Interborders, enfatiza que más allá de las cifras de crecimiento, el entorno de negocios del país ofrece una ventaja competitiva crucial: la previsibilidad. «Esta estabilidad es sin duda una de las ventajas competitivas que todo agente de carga considera dentro del mercado, para exportar, importar, atraer inversiones y cerrar nuevos negocios”, explicó Vallejos.

Resiliencia y Equilibrio Operacional en la Logística

A pesar de los desafíos en la modernización de la infraestructura, el 2025 demostró la resiliencia del país en el comercio exterior, permitiendo alcanzar una fase de estabilidad. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas, las actividades de transporte, almacenamiento y correo registraron un crecimiento significativo este año, alcanzando un Producto Interno Bruto (PIB) de USD$2,868.9 millones al primer trimestre. El Canal de Panamá sigue siendo el principal motor logístico, con incrementos importantes en ingresos por peajes y volumen de carga.

Esta dinamización ha permitido a empresas como Interborders priorizar recursos, potenciar servicios en zonas estratégicas y mejorar sus soluciones de automatización y personalización para la atención de clientes. La compañía ha anunciado que su plan de negocios para 2026 incluye la integración de canales digitales, la expansión de su capacidad de almacenaje en zonas francas y la consolidación de un modelo de operación con soluciones a la medida. Vallejos concluyó que la firma continuará con su plan de expansión regional con foco en Panamá, apostando por la inversión en infraestructura, alianzas estratégicas y tecnología predictiva.

