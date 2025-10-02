Seedtag lanza AURA by Liz: La suite creativa Neuro-Contextual basada en neurociencia

La nueva AURA by Liz de Seedtag logra un aumento de +13pp en la consideración de marca

• La herramienta permite a las marcas escalar su producción creativa de manera eficiente, ofreciendo dos servicios personalizados: Creative Intelligence y Generative AI .

(02/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Seedtag, la empresa global especializada en publicidad neuro-contextual, anunció el lanzamiento de AURA by Liz, su nueva suite de capacidades creativas premium. Esta solución pre-campaña está basada en principios de neurociencia y ofrece inteligencia y optimización creativa, buscando mejorar el rendimiento de los anuncios mediante un profundo análisis e insights accionables. Con esta herramienta, marcas y agencias pueden beneficiarse de formatos display y video contextuales optimizados, que conectan de manera más efectiva con sus audiencias.

Según la compañía, las primeras activaciones de AURA by Liz han logrado incrementos significativos en el performance a lo largo del embudo de conversión.

IA y neurociencia para optimizar la creatividad

La clave de la solución es Liz, la IA neuro-contextual de Seedtag. Esta tecnología combina el procesamiento del lenguaje natural, embeddings avanzados y principios de neurociencia para ofrecer una segmentación publicitaria altamente relevante en tiempo real, respetando plenamente la privacidad del usuario. Liz interpreta millones de puntos de datos, comprendiendo los intereses, emociones e intenciones de los usuarios de una manera similar a la humana.

Al compartir sus recursos creativos y el briefing de campaña, los clientes de Seedtag pueden recurrir a Liz para optimizar anuncios basados en el marco AURA: Attention, Understanding, Recall y Action. Este marco revela qué es lo que realmente impulsa el rendimiento creativo.

Gracias a AURA, la IA mejora la calidad creativa y la alineación contextual, logrando que los anuncios sean más fáciles de procesar y más impactantes, lo que conlleva a un mayor nivel de interacción, atención y recuerdo para las marcas.

Servicios personalizados de AURA by Liz

La nueva suite ofrece dos servicios personalizados, que pueden utilizarse de manera independiente o combinada:

• Creative Intelligence: Analiza las creatividades de las marcas para descifrar qué capta la atención de la audiencia, identificando los elementos de alto rendimiento y destacando áreas clave de optimización. Proporciona insights estratégicos específicos para cada público.

• Generative AI: Aprovecha la inteligencia artificial generativa de Seedtag y los datos de Liz para mejorar las creatividades contextuales, permitiendo a las marcas escalar la producción creativa de manera eficiente, ahorrando tiempo y recursos sin comprometer la calidad.

Combinado con métricas de tercera parte, como la atención y la visibilidad medidas mediante mapas de calor y seguimiento ocular, AURA by Liz ofrece insights completos y accionables para mejorar el rendimiento creativo.

Impacto medible y resultados comprobados

Fernando Pascual, SVP de Diseño en Seedtag, afirmó que, tras la oferta inicial de IA generativa de la compañía en 2023, ha habido una clara demanda en la industria por una inteligencia creativa más profunda. «AURA by Liz garantiza que las creatividades de campaña estén diseñadas para conseguir el éxito desde el principio, aprovechando el poder de la IA neuro-contextual para maximizar la interacción y el performance, al mismo tiempo que generar un impacto medible”, puntualizó Pascual.

En un ejemplo con una marca líder en el cuidado del consumidor, el anuncio mejorado por AURA superó significativamente a la creatividad original, mostrando:

• +8pp Reconocimiento de marca: Más consumidores recordaron y reconocieron la marca.

• +13pp Consideración: Más consumidores reconocieron activamente la marca.

• +10pp Intención de compra: La intención de compra mostró un fuerte aumento entre los consumidores objetivo.