Seedtag nombra a Carolina Correa como Head of Growth and Client Partnerships para Latam

Seedtag fortalece su estrategia en Latam con el nombramiento de Carolina Correa

(3/Mar/2025 – Panama24Horas web) LatAm.- Seedtag, empresa global de publicidad contextual, anuncia el nombramiento de Carolina Correa como Head of Growth and Client Partnerships para Latinoamérica. En este nuevo rol, Carolina será responsable de liderar la expansión de la compañía en la región, potenciando la adopción de las soluciones de Seedtag para optimizar la experiencia del cliente y alcanzar los objetivos comerciales. Además, estará al frente de la red de socios estratégicos en toda Latinoamérica.

Carolina inició su trayectoria en Seedtag en agosto de 2023 como Head of Client Partnerships, donde diseñó y ejecutó el plan de High Value Client, una estrategia personalizada para fortalecer la relación con clientes clave. Posteriormente, en agosto de 2024, asumió un rol en Google Colombia como Líder de Industria para los sectores de retail, finanzas y viajes. Ahora, regresa a Seedtag para asumir un nuevo desafío, liderando simultáneamente las áreas de Growth y Client Partnerships en la región.

«Me siento muy motivada con este regreso a Seedtag Latam para liderar y mentorar a un equipo de talentosos seedtagers y continuar generando impacto y expandiendo el negocio. Si bien mi enfoque inicial en Seedtag se centró en diseñar un plan para forjar alianzas estratégicas con clientes, ahora con mi nueva reincorporación tendré al equipo de Growth, el cual desarrolla las estrategias y me brinda la oportunidad de adoptar una visión holística del panorama de negocio y oferta de Seedtag. Esto me permite, no solo identificar oportunidades, sino también desarrollar e implementar estrategias integrales que impulsen el crecimiento de Seedtag de manera más efectiva”, comentó Carolina Correa, Head of Growth and Client Partnerships Latam.

Un liderazgo clave para el crecimiento en Latam

El nombramiento de Carolina Correa refuerza el compromiso de Seedtag con la expansión en Latinoamérica, consolidando su posición como un referente en publicidad contextual impulsada por inteligencia artificial.

Daniel Freixo, VP de Latam en Seedtag, destacó la importancia de esta incorporación:

«La creación de este rol y el regreso de Carolina refleja nuestro compromiso por fortalecer las alianzas estratégicas con los clientes en la región. Su conocimiento profundo del panorama de medios y la planificación estratégica será clave para posicionar a Seedtag como un socio valioso, destacando el poder de la publicidad contextual en el entorno actual.»

Con más de 10 años de experiencia, Carolina ha desarrollado estrategias de marca en empresas multinacionales de primer nivel como Teads, Nestlé y Nielsen. Es graduada en International Business por la Universidad de Saint Peter y cuenta con un MBA en negocios internacionales por Thunderbird School.