Seedtag revela tendencias clave en la industria automotriz de Latinoamérica con tecnología neuro-contextual

Industria automotriz en LATAM: vehículos eléctricos dominan el contenido según Seedtag

Con IA neuro-contextual, Seedtag revela que el 73% del contenido automotriz en LATAM se enfoca en movilidad sostenible.

El estudio de Seedtag sobre la industria automotriz identifica tres segmentos de consumidores y tendencias que optimizan la comunicación de marca.

(25/Ago/2025 – web – Panama24Horas) LatAm.- Seedtag, empresa global especializada en publicidad neuro-contextual, presentó los resultados de un análisis exhaustivo sobre la industria automotriz en América Latina, realizado mediante su tecnología de inteligencia artificial Liz. El estudio, desarrollado durante tres meses, identificó los principales temas de conversación y perfiles de audiencia relevantes para las marcas del sector.

El informe se basó en artículos categorizados como Industria Automotriz dentro de la red de publishers premium de Seedtag en LATAM, todos considerados Brand Safe por sus modelos de IA. Los hallazgos revelan que el 73% del contenido analizado se centró en vehículos eléctricos, seguido por licencias y cursos de manejo (17%) y precios de gasolina (5%), reflejando una creciente atención hacia la movilidad sostenible y la formación vial.

A partir del grafo contextual generado, Seedtag identificó tres audiencias clave:

• Family Drivers, enfocados en seguridad y estabilidad familiar, que descubren productos vía televisión pero deciden en digital.

• Eco Drivers, consumidores de ingresos medios-altos que valoran la sostenibilidad y la eficiencia energética.

• Compradores Prácticos, orientados a funcionalidad, confiabilidad y precio, con alto interés en privacidad digital.

Cada segmento presenta patrones de consumo que permiten a las marcas afinar sus estrategias de comunicación. Los Family Drivers buscan marcas alineadas con su estilo de vida aspiracional; los Eco Drivers exigen transparencia ecológica; y los Compradores Prácticos investigan exhaustivamente antes de decidir.

El análisis también confirma el auge de los vehículos eléctricos, impulsado por su impacto ambiental y nuevas regulaciones, sin que los consumidores renuncien al lujo ni a la versatilidad. Los segmentos más demandados incluyen SUVs, deportivos y eléctricos, con alto volumen de visitas y contenido generado.

En México, el interés por los vehículos eléctricos ha crecido significativamente, junto con una fuerte demanda de SUVs y deportivos. “El mercado automotriz mexicano evoluciona hacia la sostenibilidad y la tecnología de punta, sin perder de vista el diseño y la versatilidad”, señaló Manuel Morales, Country Manager de Seedtag en México.