Plataforma inDrive implementa grabación de audio y refuerza la seguridad en la movilidad en Panamá

La aplicación de transporte incorpora una funcionalidad de registro de audio cifrado durante los trayectos para prevenir incidentes y ofrecer un mecanismo de respaldo a los usuarios.
Alianza entre inDrive y la Policía Nacional fortalece la seguridad en la movilidad urbana
• A través de una cooperación estratégica con los estamentos policiales, la empresa integra su botón de pánico con los centros de atención oficiales para agilizar las respuestas en tiempo real.
(22/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un momento en el que la seguridad en la movilidad se mantiene en el centro de la conversación pública, la empresa inDrive introduce en Panamá una nueva herramienta que permite la grabación de audio durante los viajes. Al mismo tiempo, la organización refuerza su coordinación con la Policía Nacional, elevando los estándares de protección para los usuarios y los conductores dentro del territorio nacional.
La nueva funcionalidad permite que tanto los pasajeros como los conductores activen de forma voluntaria la grabación de audio durante el trayecto, funcionando como un mecanismo preventivo y de respaldo ante posibles incidentes. Los archivos de sonido generados se almacenan de manera cifrada en el dispositivo móvil por un tiempo limitado y solo pueden ser compartidos si el usuario así lo decide, garantizando el control de la información y el respeto por la privacidad de las personas.
Más allá de su uso como evidencia material, esta herramienta digital busca disuadir las conductas inapropiadas y generar mayor confianza durante los trayectos, en un contexto socioeconómico donde cada vez más personas utilizan plataformas digitales para movilizarse. Actualmente, la aplicación inDrive registra millones de descargas a nivel global y continúa consolidando su presencia en Panamá como una de las aplicaciones de transporte más utilizadas por la población.
El representante del Cluster de Centroamérica y el Caribe para inDrive, Santiago Aguilar, indicó en tercera persona que el resguardo de los ciudadanos es un compromiso asumido todos los días por la organización. Aguilar manifestó que en la compañía trabajan de forma continua en el desarrollo de soluciones tecnológicas y en la articulación con las autoridades para anticiparse a los riesgos, responder de manera oportuna y seguir construyendo una experiencia de transporte segura para su comunidad de usuarios.
Coordinación estratégica con las fuerzas policiales
Este avance tecnológico se integra a una estrategia corporativa más amplia en la que la alianza con la Policía Nacional juega un rol clave. A través de este trabajo conjunto, se han implementado acciones concretas como la integración del botón de emergencia de la aplicación con la central de atención policial, el intercambio de información técnica para identificar patrones y zonas de riesgo, así como el desarrollo de iniciativas orientadas a la prevención y respuesta inmediata ante incidentes.
Por su parte, el director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, señaló en tercera persona que la protección ciudadana requiere en la actualidad de un trabajo coordinado entre las instituciones del Estado y el sector privado. El jefe de la policía nacional afirmó que esta alianza con la empresa de transporte les permite incorporar tecnología avanzada, inteligencia de datos y mecanismos de respuesta más ágiles, fortaleciendo la capacidad de prevención y atención ante situaciones de riesgo con el fin de proteger de manera más efectiva a la población en sus actividades diarias.
Ecosistema de prevención y herramientas digitales
Este modelo de colaboración institucional refleja una evolución en la manera en que las plataformas digitales abordan el bienestar de sus usuarios, incorporando análisis de datos, herramientas tecnológicas y articulación con las autoridades para anticiparse a posibles peligros y actuar con mayor rapidez en las vías.
Además de la nueva funcionalidad de grabación, la plataforma cuenta con herramientas de soporte como la verificación de identidad de los usuarios, el monitoreo de los viajes en tiempo real, la opción de compartir los trayectos con contactos externos y canales de soporte especializados, consolidando un ecosistema enfocado en la protección.
En un entorno donde el uso de aplicaciones de transporte continúa en crecimiento, este tipo de iniciativas responden a una demanda clara por parte de los usuarios, quienes requieren soluciones que no solo faciliten el traslado físico, sino que también garanticen mayor confianza. Con estas acciones, los parámetros de protección dejan de ser un elemento complementario para convertirse en un eje central en la evolución del transporte, marcando un paso hacia experiencias más transparentes y adaptadas a las necesidades actuales del mercado panameño.
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