Selina Hospitality PLC anuncia una actualización de negocio sobre su rendimiento operativo y sus iniciativas de estructura de capital

Brinda actualización sobre los resultados financieros del primer trimestre de 2023, mostrando una mejora en las métricas operativas clave en comparación con 2022

La transacción y la actualización del negocio se discutirán en la conferencia telefónica programada para el 28 de junio de 2023

(29/Jun/2023 – web) Panamá.- Selina Hospitality PLC («Selina» o la «Compañía»), (NASDAQ: SLNA), la compañía de hotelería experiencial y estilo de vida de rápido crecimiento dirigida a viajeros de la generación Millennial y de la generación Z, ha anunciado una actualización de negocio sobre su rendimiento operativo y sus iniciativas de estructura de capital.

Ejecuta una financiación de hasta 50 millones de dólares

Selina ha obtenido acuerdos para una inversión estratégica por un total de hasta $50 millones liderada por una filial de Global University Systems («GUS» o el «Inversor»), una plataforma de educación superior líder a nivel mundial. Este financiamiento es parte del plan de la Compañía para fortalecer su balance general a medida que continúa en su camino hacia el logro de operaciones con rentabilidad y flujo de caja positivo. La inversión de GUS se completará en múltiples tramos de la siguiente manera:

Como parte de su inversión, GUS recibirá garantías para adquirir acciones adicionales de la empresa con una prima sobre el precio de cotización actual, y tendrá la capacidad de nombrar a dos consejeros en el Consejo de Administración de Selina. Estos acuerdos, cuyos detalles se incluyen en un Informe sobre el Formulario 6-K presentado hoy ante la Securities and Exchange Commission, forman parte de la estrategia más amplia de la empresa para reforzar su balance y continuar su camino hacia la rentabilidad.

Rafael Museri, cofundador y Chief Executive Officer de Selina, ha declarado: «Conseguir esta inversión estratégica de GUS marca un hito importante para Selina. Este movimiento, resultado de una revisión exhaustiva de varias alternativas, no sólo fortalece nuestra posición financiera mientras trabajamos hacia la positividad del flujo de caja y la rentabilidad, sino que también respalda nuestros objetivos estratégicos y el potencial para crear valor para nuestros accionistas. Nuestra afiliación con GUS amplía lógicamente nuestro compromiso de ofrecer experiencias excepcionales a un grupo desatendido: los estudiantes que aprenden en el extranjero. A medida que trabajamos para optimizar operaciones, reducir gastos y mejorar la economía de la unidad,estamos agradecidos por la confianza de GUS en nuestra visión y potencial. Mi cofundador Daniel, yo y nuestro vehículo de inversión Kibbutz Holding S.a.r.l. estamos firmemente comprometidos con el futuro de Selina. Como parte de esta inversión estratégica, estamos garantizando personalmente las obligaciones de Selina en virtud de los acuerdos de deuda convertible, reforzados por una garantía corporativa de Kibbutz. Este compromiso refleja nuestra inquebrantable dedicación a dirigir Selina hacia la rentabilidad».

Aaron Etingen, Chief Executive Officer de GUS, expresó su entusiasmo por la asociación y afirmó: «Como líder mundial en educación superior, GUS se enorgullece de colaborar con Selina. Su enfoque inventivo de la hospitalidad se alinea perfectamente con nuestra misión de fomentar entornos de aprendizaje innovadores. Se espera que la combinación única de Selina de alojamiento cuidadosamente diseñado, espacios de coworking, ofertas de bienestar y experiencias locales inmersivas resuene en nuestra diversa base de estudiantes. Esto incluye aproximadamente 100,000 estudiantes de grado a tiempo completo bajo GUS y la comunidad más amplia conectada a FutureLearn, la comunidad más grande de Europa, plataforma de educación en línea, que abarca 18 millones de estudiantes y ex alumnos en todo el mundo. Reconociendo la tendencia creciente de los nómadas de trabajo y estudio, vemos nuestra colaboración con Selina como una oportunidad pionera para adaptarnos a esta dinámica en evolución. Esta nueva relación no es solo una inversión estratégica para nosotros, sino que también sirve como protección contra el panorama educativo cambiante frente a la creciente tendencia de los nómadas digitales en el mundo del trabajo y la educación. Las propiedades de Selina, muchas de las cuales ya emanan la atmósfera vibrante de los campus universitarios, son extremadamente relevantes y encarnan el futuro del aprendizaje permanente. Estamos entusiasmados de utilizar nuestra experiencia para guiar la aventura de Selina en el sector de la educación y la infraestructura estudiantil de rápido crecimiento, creando un ecosistema único para los estudiantes modernos. Nuestra visión es ampliar los límites de la educación convencional brindando oportunidades de aprendizaje accesibles en todo el mundo, entrelazando los viajes, la educación y las demandas cambiantes de la fuerza laboral moderna. Prevemos que esta oportunidad ampliará el alcance de la educación y revolucionará la forma en que las personas aprenden, trabajan y viajan».

Más allá de la notable inversión, la alianza estratégica de Selina con GUS ayudará a Selina a conectar con otra comunidad expansiva y dinámica. Se espera que la colaboración entre las partes ayude a ampliar y diversificar las bases de clientes de cada empresa. Se prevé que Selina se convierta en un importante punto de contacto para la comunidad GUS, proporcionando un entorno cómodo y atractivo para el aprendizaje, el trabajo y los viajes. Esta afiliación también abre la puerta a que GUS ponga en marcha programas educativos, aloje a estudiantes y facilite iniciativas de estudio globales aprovechando la extensa red de propiedades de Selina.

Actualización del primer trimestre de 2023

Rafael Museri, Cofundador y C Chief Executive Officer de Selina, ha declarado: «El rendimiento del primer trimestre de Selina está marcado por un impulso operativo continuo, con un crecimiento interanual significativo en las tasas de ocupación y avances considerables en las métricas financieras clave. A medida que avanzamos hasta 2023, Selina sigue centrándose en tres imperativos estratégicos: mejorar el flujo de caja, avanzar en nuestro camino hacia la rentabilidad y construir nuestra marca. Nuestro enfoque incluye un esfuerzo centrado en reducir costos tanto a nivel corporativo como de unidad, reforzar la eficiencia operativa y acelerar nuestro rendimiento financiero. Paralelamente, nos hemos comprometido a seguir trabajando en la renegociación de arrendamientos y préstamos y en la reestructuración de pasivos. Se prevé que estos movimientos estratégicos ayuden a mejorar nuestra liquidez en efectivo y fortalezcan la posición financiera de Selina.»

Selina también sigue demostrando su compromiso con una estrategia de optimización multifacética centrada en la racionalización de las operaciones, la reducción de gastos y la mejora de la economía de la unidad. Selina ha puesto en marcha una serie de iniciativas en pos de estos objetivos, entre las que se incluyen iniciativas de optimización de la planilla y la mano de obra y medidas para reducir sus obligaciones de arrendamiento y de otro tipo. Paralelamente, Selina ha mejorado su oferta de alimentos y bebidas, con el objetivo de mejorar la experiencia de los clientes y aumentar la rentabilidad de los locales existentes.

Museri concluyó diciendo: «Estamos tomando medidas audaces y decisivas para posicionar Selina para el éxito a largo plazo. Nuestro compromiso con nuestro modelo único de hostelería sigue siendo firme. Somos conscientes de los retos que tenemos por delante y nos comprometemos a afrontarlos directamente. Esperamos compartir más actualizaciones a medida que avancemos en nuestro viaje de transformación.»

Datos destacados del 1T’23

• Selina no abrió ninguna propiedad durante el 1T 2023, finalizando el periodo con 118 propiedades y 29.600 plazas abiertas frente a 103 propiedades y 24.159 plazas abiertas a 31 de marzo de 2022.

El 23 de junio de 2023, la Sociedad, determinadas filiales de la Sociedad y YAM at Selina Ops, L.P. («YAM») suscribieron (i) un acuerdo de modificación que modifica y complementa los acuerdos de joint venture entre las partes relativos al desarrollo del negocio de la Sociedad en Panamá, Costa Rica y Nicaragua, y (ii) un acuerdo de suscripción de acciones con el fin de (entre otras cosas) equiparar aproximadamente 9,5 millones de dólares adeudados a YAM en virtud de dichos acuerdos de joint venture y prever la compra de la participación de YAM en la joint venture. ​ Una vez completado en su totalidad, las «deudas por préstamos corrientes» de Selina se reducirán en [X] con respecto al importe que figura en su balance a 31 de marzo de 2023. ​ Estos acuerdos se describen con más detalle en un informe separado en el formulario 6-K presentado hoy ante la Securities and Exchange Commission.

• Para el resto de 2023, Selina seguirá guiándose por tres imperativos estratégicos: impulsar el flujo de caja, ejecutar un camino hacia la rentabilidad y construir la marca. La empresa se reafirma en sus previsiones anteriores de lograr un EBITDA ajustado positivo y un flujo de caja operativo positivo para el año, y dará prioridad a estos objetivos sobre el crecimiento de la línea superior. La empresa reevaluará sus previsiones anteriores sobre el crecimiento de los ingresos (anteriormente: entre un 30% y un 40% de crecimiento de los ingresos para 2023) cuando anuncie sus resultados del segundo trimestre y del primer semestre de 2023, tras considerar el impacto en el negocio de la empresa de la operación de captación de fondos y los requisitos de control de costes relacionados, así como las iniciativas operativas que ha comenzado a aplicar, incluidas las rescisiones de contratos de arrendamiento y la reestructuración organizativa.

• A pesar del fuerte impulso operativo de la Empresa y de los avances en la consecución de sus objetivos principales, aún no genera ingresos suficientes para cubrir los gastos operativos, como se señala en su Informe Anual en el Formulario 20-F para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022. El éxito de la empresa depende de la generación de operaciones rentables en el futuro y de la obtención de financiación adicional de capital o deuda a corto plazo. A lo largo de 2023, Selina espera completar la recaudación de fondos establecida en su transacción estratégica con Global University Systems BV («GUS») y recaudar fondos adicionales según sea necesario y está explorando otras opciones, incluida la reestructuración de ciertos pasivos y/o la venta de activos no esenciales, aunque no se puede garantizar el éxito de estos esfuerzos de recaudación de fondos.