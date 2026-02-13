Sensor Tower posiciona a inDrive como la app de movilidad más descargada en el mercado panameño

inDrive se consolida como la app de movilidad más descargada en Panamá

• Con más de 400 millones de descargas globales, inDrive reafirma su liderazgo en Panamá al priorizar la transparencia y la flexibilidad en el transporte digital.

(12/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma global de servicios urbanos y movilidad, inDrive, ha alcanzado un hito significativo al consolidarse como la app de movilidad más descargada en Panamá. Según datos proporcionados por la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower, la aplicación ocupa la posición número uno en el país, mientras que a nivel global se mantiene por cuarto año consecutivo como la segunda opción más descargada en su categoría.

Liderazgo en el mercado panameño y global

El ascenso de la plataforma en el territorio nacional responde a la preferencia de los usuarios por modelos digitales que ofrecen mayor transparencia y flexibilidad. El sistema distintivo de inDrive permite que pasajeros y conductores acuerden directamente la tarifa de cada trayecto, promoviendo lo que la empresa define como precios justos. A nivel mundial, la compañía ya supera los 400 millones de descargas y tiene presencia en 1,065 ciudades de 48 países, acumulando más de 8 mil millones de servicios realizados.

Además de su éxito en el transporte urbano, la aplicación se ubicó como la cuarta más descargada globalmente en la categoría de turismo, superando a plataformas reconocidas como Airbnb y Booking.com. Este crecimiento se atribuye a su transformación en una «super app» que integra soluciones de mensajería, fletes y viajes interurbanos.

Impacto económico y tecnología aplicada

Javier Martínez, Líder Regional para Centro América de inDrive, destacó que Panamá representa un mercado estratégico donde la confianza de los usuarios se basa en la libertad de elección y la seguridad. Martínez señaló que la empresa continuará ampliando su propuesta para beneficiar la economía local. Por otro lado, un estudio de Oxford Economics respalda este modelo de negocio, indicando que el 66% de los conductores en América Latina percibe mejores ingresos gracias a la posibilidad de negociar las tarifas.

La plataforma utiliza actualmente herramientas de inteligencia artificial y analítica avanzada para optimizar las rutas y mejorar la eficiencia de los viajes. No obstante, la compañía reafirma que su principio central sigue siendo el control humano sobre las decisiones de precio, garantizando que la tecnología sirva como un soporte para una experiencia personalizada y segura.

