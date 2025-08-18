SharkNinja es reconocida en la lista TIME100 como empresa influyente en 2025

SharkNinja transforma hogares en Panamá y conquista el TIME100 global

La marca SharkNinja revoluciona la cocina, la limpieza y el cuidado personal con tecnología intuitiva y diseño funcional.

(18/Ago/2025 – web – Panama24Horas) LatAm.- La compañía global de diseño de productos y tecnología, SharkNinja, ha sido incluida en la prestigiosa lista TIME100 Most Influential Companies 2025, que reconoce a las organizaciones con mayor impacto e innovación a nivel mundial. El listado, elaborado por la revista TIME, evalúa a las empresas según criterios de ambición, éxito, influencia y contribución cultural y tecnológica.

“Ser incluidos en la lista TIME100 es un honor extraordinario y un reconocimiento poderoso a la mentalidad que impulsa la forma en que pensamos, creamos y lideramos en SharkNinja”, expresó Mark Barrocas, CEO de la compañía. “Lo que hacemos no solo se utiliza: se celebra. Estamos redefiniendo lo que los consumidores esperan de sus productos cotidianos”, agregó.

Innovación con impacto local

Este reconocimiento global coincide con el crecimiento sostenido de SharkNinja en Panamá, donde la marca se ha consolidado como referente en miles de hogares. A través de soluciones intuitivas, potentes y accesibles, ha transformado la forma en que las familias panameñas cocinan, limpian y se cuidan.

Desde aspiradoras inteligentes hasta freidoras de aire y procesadores de alimentos, SharkNinja ha elevado el estándar de los electrodomésticos. Su línea Shark Beauty ha revolucionado el cuidado capilar con tecnología de alto rendimiento, y su más reciente innovación, Cryo Glow, lleva los beneficios del frío controlado a una experiencia de belleza profesional desde casa.

“Con Ninja Kitchen estamos revolucionando la cocina, y con Shark Beauty estamos cambiando la manera en que las personas se expresan y disfrutan de verse bien”, comentó Stefany Vollert, representante de SharkNinja en Panamá.

Una marca que redefine el hogar moderno

Con presencia en más de 35 países, más de 5,200 patentes y un equipo de 3,600 colaboradores, SharkNinja continúa su expansión como potencia global en innovación aplicada al estilo de vida. Cada producto nace de una obsesión por resolver problemas reales con diseño funcional y ejecución impecable.

“En SharkNinja no hacemos lo ordinario. Pensamos en grande y desafiamos los límites de lo posible. Ser parte del TIME100 valida esa filosofía y celebra cómo nuestros productos han trascendido su funcionalidad para convertirse en íconos culturales. En Panamá, seguiremos impulsando esa ambición en cada hogar”, concluyó Vollert.

La edición 2025 del TIME100 incluye empresas de sectores como tecnología, salud, sostenibilidad, entretenimiento y consumo masivo. SharkNinja se une a esta élite por su capacidad de transformar la vida cotidiana con propósito, visión y acción.