Bomberos y expertos advierten sobre riesgos de cortocircuito en instalaciones eléctricas

Siete señales de alerta para prevenir un cortocircuito en el hogar

• Expertos de Schneider Electric explican cómo el calor en tomacorrientes, los olores inusuales y los interruptores disparados son advertencias críticas para evitar accidentes eléctricos.

(23/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- Una instalación eléctrica suele emitir señales de advertencia antes de fallar críticamente. Síntomas como tomacorrientes calientes, olor a quemado o interruptores que se disparan con frecuencia son alertas de que un cortocircuito podría ocurrir. En Panamá, el Benemérito Cuerpo de Bomberos advierte que las deficiencias eléctricas en viviendas figuran entre las causas primordiales de incendios estructurales en el territorio nacional.

Estadísticas y riesgos nocturnos

La urgencia de atender estas señales se refleja en datos internacionales de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), que estima un promedio de 32,620 incendios anuales en viviendas vinculados a la distribución eléctrica en EE. UU. Un factor agravante es que una cuarta parte de estos incidentes sucede entre la medianoche y las 8:00 a.m., horario en el que se registra más de la mitad de las muertes debido a que las personas se encuentran dormidas.

En el contexto local, los bomberos señalan que factores como la sobrecarga de enchufes, el uso excesivo de regletas inadecuadas, cables dañados y la presencia de humedad elevan exponencialmente el peligro. Lady Campos, gerente de Nuevos Negocios en Schneider Electric para Centroamérica, enfatizó que «lo responsable es detener el uso y pedir revisión profesional cuando corresponda; improvisar arreglos puede agravar el riesgo».

Siete señales críticas de peligro

Para evitar un cortocircuito, los especialistas recomiendan estar atentos a estos siete indicadores:

1. Tomacorriente o enchufe inusualmente caliente al tacto.

2. Olor a plástico recalentado o zumbidos cerca de tomas o tableros.

3. Interruptor (breaker) que se dispara repetidamente con el mismo equipo.

4. Presencia de chispas al conectar o desconectar aparatos.

5. Enchufes flojos donde la clavija no se ajusta correctamente, generando calor.

6. Regletas o extensiones saturadas utilizadas como solución permanente.

7. Cables dañados, pellizcados por muebles o situados bajo alfombras.

Prevención y errores comunes

Existen errores frecuentes que aumentan la vulnerabilidad del hogar, como encadenar varias regletas para obtener más tomas o utilizar electricidad cerca de fuentes de agua sin la protección debida en baños y cocinas. La prevención es fundamental, especialmente tras remodelaciones o al adquirir electrodomésticos de alto consumo.

La recomendación final de los expertos es realizar revisiones periódicas con electricistas profesionales y utilizar exclusivamente materiales certificados. Ante cualquier indicio de calor marcado, chispas u olor a quemado, se debe suspender el uso de la toma afectada y buscar asistencia calificada para evaluar el cableado y el tablero de forma segura.

