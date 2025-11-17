Sistema Coca-Cola impulsa aprovechamiento de agua de lluvia en Panamá para beneficiar a 16,000 personas

Más de 16,000 panameños beneficiados por la iniciativa de aprovechamiento de agua de lluvia del Sistema Coca-Cola



• La iniciativa, enfocada en Salamanca, Las Cumbres, Herrera y Ernesto Córdoba Campos, busca fortalecer la resiliencia hídrica en escuelas, centros de salud y comunidades mediante la recolección y el uso sostenible del agua de lluvia.

(17/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- El Sistema Coca-Cola en Panamá, en alianza estratégica con Fundación Aliarse, anunció la implementación del proyecto “Aprovechamiento de agua de lluvia en el ámbito educativo y comunal-Panamá-2025”, con el objetivo central de fortalecer la resiliencia hídrica y asegurar el acceso sostenible al agua en comunidades que enfrentan vulnerabilidad en el país.

Beneficio directo a 16,000 panameños

Esta iniciativa está diseñada para generar un impacto positivo en más de 16,000 personas. Entre los beneficiarios directos se incluyen estudiantes, el cuerpo docente, el personal de salud y los residentes de las comunidades adyacentes a los puntos de implementación.

El proyecto se concentra en cuatro corregimientos específicos: Salamanca, Las Cumbres, Herrera y Ernesto Córdoba Campos, donde se busca establecer sistemas que permitan la captación y utilización del agua de lluvia en entornos educativos y comunales, contribuyendo así a la disponibilidad del recurso en zonas críticas.

Un compromiso con la sostenibilidad hídrica

La meta principal del Sistema Coca-Cola es contribuir de manera activa a la seguridad hídrica de Panamá. Mediante este enfoque en el aprovechamiento de agua de lluvia, se busca no solo aliviar la escasez inmediata, sino también instalar capacidades a largo plazo en las comunidades para la gestión eficiente y sostenible del agua, reconociendo el recurso como un pilar fundamental para el bienestar social y la salud pública.

