Skechers Football lanza el nuevo Standout Pack para dominar el campo de juego

La nueva colección de Skechers Football introduce tecnologías de vanguardia y colores vibrantes en sus botas de alto rendimiento para futbolistas de todos los niveles.
Skechers Football actualiza sus modelos SKX_02 y Razor 1.5 con el Standout Pack
• Con el lanzamiento del Standout Pack, Skechers Football redefine la velocidad y el control mediante los modelos especializados Razor 1.5 y SKX_02.
(09/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La división deportiva Skechers Football ha presentado oficialmente su más reciente propuesta en calzado especializado: el Standout Pack. Esta nueva colección introduce combinaciones cromáticas audaces en los emblemáticos modelos SKX_02 y Razor 1.5, diseñados para atletas que buscan maximizar su rendimiento y presencia visual en el campo.
Tecnología para velocidad y precisión
Dentro del Standout Pack, el modelo Razor 1.5 Elite se posiciona como la opción ideal para jugadores que priorizan la velocidad explosiva. Este calzado integra una suela con infusión de carbono que permite una respuesta inmediata en cada aceleración, complementada con el sistema Hyper-burst Pro Sock Liner, que ofrece una amortiguación de TPU ultraligera adaptada a la anatomía del pie.
Por otro lado, el SKX_02 Elite ha sido desarrollado para especialistas en el control del juego. Su característica principal es la tecnología Precision Strike Control, que consiste en un mapeo de zonas texturizadas en la parte superior del calzado. Esta innovación optimiza el contacto con el balón, facilitando pases precisos y una mayor capacidad de maniobra en situaciones de alta presión.
Estética y disponibilidad de la colección
El diseño visual del Standout Pack se caracteriza por una base en color rojo intenso con detalles en blanco y negro. El modelo Razor 1.5 incluye un distintivo acabado cromado en la suela, mientras que el SKX_02 mantiene una estética monocromática en su base para reforzar su identidad.
Skechers Football ha incluido en este lanzamiento las versiones Academy, dirigidas a quienes buscan un equilibrio entre rendimiento técnico y confort. La colección se completa con las líneas Youth y Kids, asegurando que las nuevas generaciones de futbolistas tengan acceso a la misma tecnología y diseño que los profesionales. Los nuevos modelos ya se encuentran disponibles en la plataforma digital de la marca y llegarán próximamente a las tiendas físicas.
