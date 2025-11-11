La actriz y empresaria Sofía Vergara embajadora global de Skechers

Skechers anuncia a Sofía Vergara embajadora de marca: la moda y la comodidad se unen

• Vergara, conocida por su papel en Griselda, protagonizará una campaña global que celebrará la versatilidad de Skechers, destacando las siluetas Hands-Free Slip-ins® Glide-Step® de la marca.

(11/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- Skechers se enorgullece de anunciar a su nueva embajadora de marca: la reconocida actriz, empresaria e ícono de la moda Sofía Vergara. La nueva colaboración de Sofía Vergara embajadora de marca busca aportar al futuro del calzado, donde la moda y la comodidad se unen.

Vergara, conocida por su estilo único y carisma, suma una presencia incomparable al legado de Skechers de trabajar con figuras queridas que conectan con diversas generaciones, con un reconocimiento global que abarca desde Hollywood hasta Barranquilla. La actriz hizo historia en 2025 al convertirse en la primera latina nominada al premio Emmy a Mejor Actriz Protagónica en Serie Limitada o Antológica por su papel en Griselda.

Una colaboración natural

La propia Sofía Vergara afirmó que el interés por la marca fue orgánico. Su descubrimiento de Skechers no comenzó en una sala de reuniones, sino en un centro comercial, tras una cirugía de rodilla que la obligó a buscar zapatos que fueran cómodos y con estilo.

“No hago nada si no creo en ello… y realmente creo en Skechers,” afirmó Sofía Vergara. “Llevo usando Skechers por más de un año y han cambiado completamente la forma en que pienso sobre las zapatillas. No solo son cómodas, son elegantes, con estilo y combinan fácilmente con todo lo que tengo en mi clóset. Por eso esta colaboración se sintió tan natural.”

Michael Greenberg, Presidente de Skechers, destacó que “Sofía encarna todo lo que representa Skechers: audacia, confianza y comodidad sin compromisos”.

Campaña global

Como el nuevo rostro de Skechers, Vergara protagonizará una campaña global que celebra el estilo, la versatilidad y la comodidad, valores fundamentales de la marca. La campaña destacará icónicas siluetas, como las Hands-Free Slip-ins® Glide-Step®.

Esta colaboración marca el comienzo de una nueva etapa emocionante para Skechers, donde la moda sin esfuerzo y la comodidad cotidiana se encuentran en un solo paso, con la actriz sumando sus más de 50 millones de seguidores a la marca.