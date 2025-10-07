13 países ya tienen campeones en Solve For Tomorrow 2025 y pasan a semifinales

¡Rumbo a la final! solve for tomorrow 2025 anuncia a los 13 equipos campeones locales

• Tras una convocatoria que superó las 3 mil ideas de proyectos, Solve for Tomorrow 2025 seleccionó a sus 13 equipos clasificados que ahora buscarán ser uno de los 5 finalistas que viajarán a Panamá en noviembre.

(07/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El programa educativo de Samsung Electronics, Solve for Tomorrow 2025 (SFT), anunció recientemente los 13 equipos que se coronaron como campeones locales en sus respectivos países y avanzan a la ronda semifinal del certamen regional. Estos grupos, que destacaron por desarrollar proyectos de soluciones con impacto social, están a un paso de la gran final que se celebrará en la Ciudad de Panamá el 13 de noviembre.

Los 13 equipos clasificados están compuestos por alumnos de escuelas públicas y sus profesores guías. Los países representados son: Belice, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Definición de los 5 Mejores Proyectos

Las expectativas aumentan para los jóvenes participantes, quienes asumen ahora la responsabilidad de representar a sus naciones en la siguiente fase. La ronda semifinal clasificatoria tendrá su punto culminante el 16 de octubre. Ese día, un jurado especializado seleccionará de entre los 13 grupos a los 5 Mejores Proyectos de Solve for Tomorrow 2025, quienes obtendrán su pase directo al evento principal.

Gran Final en Panamá

El evento culminante de la edición 2025 de SFT regional tendrá lugar en la Ciudad de Panamá el día 13 de noviembre. Los cinco equipos finalistas tendrán la oportunidad de presentar nuevamente los méritos y beneficios de sus propuestas ante el jurado.

Cada proyecto nació con el objetivo de abordar y solventar una necesidad real identificada dentro de sus comunidades. Los jóvenes lograron concretar y madurar sus soluciones gracias a la capacitación y las herramientas proporcionadas durante el desarrollo del programa Solve for Tomorrow 2025, uno de los beneficios clave de la participación.

Impacto y Alcance del Programa SFT

Desde su convocatoria en mayo de este año, Solve for Tomorrow 2025 ha tenido un balance significativo y motivador. El programa recibió la inscripción de más de 3 mil ideas de proyectos provenientes de los 13 países participantes. En total, el programa contó con la participación de 11 mil personas (entre estudiantes y docentes guías) y ofreció más de 11 mil horas de capacitación formativa a los inscritos.

SFT es una iniciativa global de Samsung Electronics, enmarcada en su filosofía de Ciudadanía Corporativa. El programa se lleva a cabo en cuatro continentes y esta edición 2025 marca la número 12 a nivel regional. Los videos detallados de las propuestas de los equipos clasificados están disponibles en el canal oficial de Youtube del programa.