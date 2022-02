SONDA reporta resultados sólidos y crecimiento en sus principales mercados

(1/Feb/2022 – web) Panamá.- SONDA, líder regional en servicios de Transformación Digital, reportó sus resultados para el año 2021, con ingresos consolidados que ascendieron a US$ 1.062,2 millones, un EBITDA de US$ 131,9 millones y una utilidad neta de US$ 41,3 millones. Los ingresos aumentaron un 19,9% respecto del 2020, el EBITDA creció un 30,0%, y el margen EBITDA aumentó en 130pb, llegado a 12,4%.

Destaca el reporte la evolución positiva de los resultados de la operación en Brasil, donde los ingresos crecieron un 12,9% y el EBITDA en un 25,1% en moneda comparable.

La utilidad neta del periodo alcanzó US$ 41,3 millones, superando ampliamente a lo reportado durante el mismo periodo del año anterior.

En términos comerciales, los cierres de negocios alcanzaron a US$ 1.262 millones, representando un crecimiento de 23,0% respecto de 2020. Durante el 2021 destaca el mayor dinamismo de las operaciones de Chile, Brasil y otros países de América Latina (OPLA), con crecimientos del 29,4%, 16,5% y 24,3%, respectivamente. El pipeline de oportunidades llegó a US$ 4.509 millones.

Refiriéndose a estos resultados, el Gerente General Corporativo de SONDA, José Orlandini, señaló que “los resultados del año fueron muy positivos y dan cuenta de un importante dinamismo en la actividad comercial y de una mejora sostenida de los resultados de las principales operaciones, especialmente Brasil, cerrando el año además con una sólida posición financiera, lo que nos permite estar optimistas para el año 2022”. El ejecutivo destacó que el desempeño del 2021 se debe también a un comprometido equipo humano que ha contribuido de manera significativa a las transformaciones que impone el escenario mundial.

“Se han enfrentado de manera adecuada los desafíos que genera la pandemia y cierta incertidumbre en las economías, aprovechado las oportunidades que la Industria de TI ofrece. En un mundo cada vez más digitalizado, seguiremos apoyando fuertemente la transformación digital de nuestros clientes, permitiéndoles lograr sus metas estratégicas a través de soluciones y servicios que se hacen cargo a su vez de contribuir a sociedades más sostenibles”, concluyó Orlandini.

El Gerente General de SONDA en Panamá, Victor Betancourt, se refiere sobre estos resultados indicando que “el crecimiento es producto del foco en el conocimiento y tecnologías que transforma el negocio de nuestros clientes”; además señala que Panamá, parte de la región OPLA dentro de SONDA, es importante en estos resultados y nos motiva a seguir impulsando soluciones para la digitalización de los países de la región.

