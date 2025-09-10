Sorteo de Preventa Visa ofrece primera oportunidad para comprar boletos de la Copa Mundial FIFA 26™

Comienza el sorteo de preventa de Visa para la Copa Mundial de la FIFA 26™

• Un millón de boletos estarán disponibles en la primera fase de venta para los 104 partidos del torneo, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

(10/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.-. La cuenta regresiva para la Copa Mundial FIFA 26™ ha iniciado y, con ella, la primera oportunidad para los aficionados de asegurar sus entradas. A través del Sorteo de Preventa Visa, los interesados tienen la posibilidad de comprar boletos antes de que se habilite la venta al público general. La organización ha revelado siete aspectos cruciales para participar en esta primera fase de adquisición de entradas.

Detalles sobre el Sorteo de Preventa Visa

El período de inscripción para el sorteo comenzó el 10 de septiembre a las 11 a.m. ET y se extenderá hasta el 19 de septiembre a las 11 a.m. ET. Para participar, es imprescindible contar con un usuario de FIFA, el cual puede ser creado en FIFA.com/tickets. Un total de un millón de boletos serán ofrecidos en esta etapa. Los participantes deben ser mayores de 18 años, y la participación no requiere una compra ni garantiza una victoria.

El proceso de selección será aleatorio, lo que significa que la fecha de inscripción no influye en las posibilidades de ser elegido. Los afortunados serán notificados por correo electrónico a partir del 29 de septiembre y recibirán un horario específico para la compra de boletos, a partir del 1 de octubre. Es importante destacar que ser seleccionado no garantiza la disponibilidad de entradas en el momento de la compra.

Visa como Único Método de Pago

Como Socio Oficial de Tecnología de Pagos del torneo, Visa será el único método de pago aceptado durante esta fase inicial. Los aficionados que resulten seleccionados en el sorteo deberán utilizar una tarjeta Visa válida para realizar su compra. Este sorteo ofrecerá boletos para los 104 partidos individuales, así como entradas específicas por sede y por equipo. Aquellos que no participen o no resulten ganadores, tendrán otras oportunidades en fases de venta futuras que serán anunciadas posteriormente.

Los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 26™: Un vistazo a las sedes anfitrionas

El presidente regional de Visa para América Latina y el Caribe, Eduardo Coello, destacó la colaboración con la FIFA como una oportunidad para crear experiencias inolvidables para los aficionados. Por su parte, la Copa Mundial de la FIFA 26™ se perfila como un evento histórico, al ser el primero que se jugará en tres países (Canadá, Estados Unidos y México), con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en 16 ciudades anfitrionas.