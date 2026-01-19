REMOTE Latin America impulsa la sostenibilidad y el turismo regenerativo en sus eventos

La sostenibilidad se convierte en el eje central de los eventos de turismo en Latinoamérica

• Expertos de la industria resaltan que la sostenibilidad en eventos debe ir más allá de la gestión de residuos, involucrando activamente a proveedores y emprendedores de cada territorio.

(19/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un entorno global donde el sector turístico enfrenta retos vinculados al cambio climático y las crisis sociales, REMOTE Latin America hace un llamado a la reflexión sobre la sostenibilidad en los eventos de la industria. La organización sostiene que estos encuentros deben asumir una mayor responsabilidad por sus impactos, posicionando el compromiso ambiental y social como un principio orientador y no como una acción complementaria.

Como organizadora de REMOTE Immersion, un evento boutique de turismo experiencial y de lujo, la entidad promueve la idea de que los encuentros sectoriales deben inspirar nuevas mentalidades. Marcelo Pontes, director comercial de REMOTE Latin America, afirma que transformar las conversaciones teóricas en acciones concretas es esencial, lo que implica ir mucho más allá de la simple compensación de emisiones de carbono o el manejo de desechos.

Estrategias itinerantes y adaptación local

La estrategia de sostenibilidad de REMOTE Immersion, desarrollada originalmente en 2023 por la organización Regenera NGO, se fundamenta en los criterios del Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Al ser un evento itinerante, la planificación exige una escucha activa y soluciones específicas para cada contexto geográfico, involucrando a anfitriones y proveedores locales en cada edición.

Ana Duék, consultora de sostenibilidad de la organización, explica que el diferencial radica en ampliar el beneficio más allá de los espacios físicos del evento. Esto se logra mediante la priorización de alojamientos de pequeña escala y la inversión en iniciativas que fortalezcan a la comunidad. Para la edición de 2026, el equipo ya trabaja con hoteles, servicios de alimentación y operadores en Boquete, Panamá, alineando prácticas de bajo impacto ambiental.

El legado y la formación continua

Uno de los pilares de esta iniciativa es el acompañamiento a los proveedores locales. Meses antes de cada edición, se ofrecen sesiones de consultoría para alinear estándares de responsabilidad. Hasta la fecha, aproximadamente 50 proveedores de destinos en Ecuador, Chile, Guatemala y Brasil han participado en estos intercambios de conocimiento. Además, el programa «Legado REMOTE» ofrece espacios gratuitos de debate sobre turismo responsable para la comunidad anfitriona.

Clara Davies, directora de comunicación de la organización, resalta que la sostenibilidad es un viaje continuo y no un destino final. El reto para los eventos temporales consiste en asegurar que los beneficios que permanecen en el territorio sean relevantes y duraderos. De esta manera, REMOTE Latin America busca incentivar a otros actores del sector a repensar su rol y contribuir activamente a la creación de destinos turísticos más resilientes en toda la región.

Más información sobre REMOTE Latin America: https://remote.la/

