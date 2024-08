Stradivarius y Another: Una alianza que marca tendencia en la moda

Another anuncia nueva colaboración con Stradivarius, marcando un nuevo capítulo en moda

(7/Ago/2024 – Panama24Horas web) México.- Another anunció su colaboración con Stradivarius, la icónica marca de moda femenina española que ha sido sinónimo de tendencia y estilo desde 1994. A partir de este mes, Another asumirá la responsabilidad de la comunicación de Stradivarius, marcando el inicio de un emocionante capítulo para la marca y sus seguidores.

Stradivarius, reconocida globalmente por su capacidad para capturar las últimas tendencias y hacerlas accesibles para mujeres en todo el mundo, se unirá a Another para aprovechar la experiencia y la creatividad de nuestra agencia en relaciones públicas. Nuestro equipo está comprometido en crear campañas innovadoras y memorables que resalten la esencia de Stradivarius y su compromiso con la moda vanguardista.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Stradivarius a la familia Another. Nuestra experiencia en el sector de relaciones públicas y la visión innovadora en moda se alinean perfectamente con los valores y objetivos de Stradivarius. Juntos, vamos a crear estrategias de comunicación que no solo celebren la moda, sino que también inspiren a las mujeres a expresarse a través de su estilo”, comentó un portavoz de Another.

Con este nuevo acuerdo, Another está lista para llevar a Stradivarius a nuevas alturas, utilizando estrategias de comunicación creativas y eficaces que potenciarán la presencia de la marca en el mercado global. La alianza promete una serie de campañas que no solo capturarán la esencia de Stradivarius, sino que también conectarán de manera profunda con su audiencia.

“¡Vamos a hacer magia juntos! Estamos entusiasmados por el impacto que esta colaboración tendrá en el mundo de la moda y en los corazones de nuestras clientas”, agregó el portavoz de Another.

Para más información sobre la colaboración y las próximas campañas de Stradivarius, manténgase atento a nuestras actualizaciones.