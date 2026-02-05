El uso del supermercado digital para comprar frutas y verduras crece un 70% en Panamá

PedidosYa Market registra aumento de pedidos de productos frescos en su supermercado digital

• El consumo de productos frescos a través del supermercado digital PedidosYa Market experimentó un incremento del 70% en órdenes en Panamá durante el último año.

(05/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La tendencia de realizar compras de productos frescos a través del supermercado digital PedidosYa Market ha registrado un crecimiento sostenido en la región. En Panamá, esta categoría específica aumentó un 70% en órdenes en comparación con el año anterior, mientras que el número de usuarios que incorporaron frutas y verduras a sus carritos digitales creció un 40%. A nivel regional, la compañía líder en tecnología y quick-commerce reportó un incremento del 60% en pedidos de esta categoría y un aumento interanual del 38% en la base de usuarios en Latinoamérica.

Hábitos de consumo y planificación semanal

Los datos de la plataforma reflejan que el domingo se ha consolidado como el día principal para la adquisición de frutas y verduras, seguido por el lunes. Esta conducta sugiere que los consumidores utilizan el supermercado digital como una herramienta de planificación para el consumo semanal. En Panamá, el 31% de las órdenes totales en PedidosYa Market incluyen productos de esta categoría, y el 39% de los clientes habituales suman estos alimentos a sus pedidos, incentivados por promociones constantes y beneficios exclusivos para miembros de PedidosYa Plus.

Preferencias del mercado panameño

En cuanto a los productos de mayor demanda en el país, el plátano lidera las preferencias locales. El ranking de los cinco artículos más solicitados en Panamá se compone de la siguiente manera:

1. Plátano maduro

2. Plátano verde

3. Guineo

4. Tomate perita

5. Papas

A nivel regional, la palta y el plátano se mantienen como los favoritos, aunque las variaciones dependen de la estacionalidad y los hábitos locales de cada país. Como hito destacado en 2025, un usuario residente en San Francisco, Ciudad de Panamá, realizó un total de 159 pedidos de frutas y verduras durante el año.

Tecnología y garantía de calidad

Oscar Rojas, Gerente Comercial de PedidosYa, señaló en tercera persona que la incorporación de productos frescos al carrito digital responde a nuevos hábitos de consumo. Rojas destacó que la empresa trabaja con proveedores de alta calidad y utiliza tecnología para ofrecer una experiencia de compra personalizada con descuentos enfocados en las preferencias de cada usuario.

Para enfrentar el desafío logístico de los productos perecederos, la empresa cuenta con personal capacitado para la selección manual de frutas, verduras, carnes y pescados. Además, la plataforma ofrece el programa de “Calidad Garantizada”, mediante el cual se reembolsa al usuario si el producto recibido no cumple con los estándares de calidad esperados.

