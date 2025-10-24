Syngenta Group es nombrado el mejor empleador agrícola mundial por noveno año consecutivo

El Grupo Syngenta se posiciona como el empleador global número 6 en el ranking Science 2025

• Además de mantener el primer puesto en el sector agrícola, Syngenta se posicionó como el sexto mejor empleador global en todos los sectores, confirmando su atractivo en ciencia e innovación.

(24/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Basilea, Suiza.- El Grupo Syngenta ha sido reconocido nuevamente como el empleador agrícola líder a nivel mundial en la Encuesta de Mejores Empleadores de Carreras Científicas 2025 de la revista Science. La compañía mantiene el primer puesto en esta categoría por noveno año consecutivo. Este logro subraya su solidez como una de las organizaciones más atractivas para profesionales en ciencia e innovación.

Adicionalmente, el Grupo Syngenta obtuvo el sexto puesto en la clasificación general global de todos los sectores, lo que consolida su posición como un empleador altamente solicitado. Este reconocimiento refleja la confianza en la gestión institucional y la cultura corporativa del Grupo.

Colaboración y Sostenibilidad como Pilares de la Gestión

Trevor Hohls, Director de Investigación y Desarrollo de Semillas, afirmó que la cultura de Syngenta se basa en la colaboración y la diversidad de perspectivas, creando un entorno donde la curiosidad impulsa la innovación. Hohls destacó que los empleados se sienten capacitados para desafiar las convenciones y cuentan con un enfoque centrado en las personas que equilibra la responsabilidad con la flexibilidad, guiado por un compromiso compartido de ayudar a los agricultores.

Por su parte, Camilla Corsi, Jefa de I+D en Protección de Cultivos, señaló que el reconocimiento es un honor que proviene de sus propios empleados. Corsi indicó que en Syngenta se impulsa la innovación agrícola, desarrollando soluciones sostenibles que abordan los desafíos más urgentes de los agricultores. La compañía utiliza ciencia de vanguardia, tecnologías digitales y una profunda experiencia agronómica para mejorar la productividad de los cultivos, proteger la biodiversidad y contribuir a la seguridad alimentaria mundial frente al cambio climático.

Innovación Agrícola y Compromiso Global

Syngenta está guiada por las prioridades de sostenibilidad e impulsada por la curiosidad hacia la innovación. Su misión es brindar a los agricultores las herramientas necesarias para alimentar a las poblaciones en crecimiento, a la vez que se preserva el planeta.

Hohls añadió que la compañía continúa ampliando los límites de la ciencia y la tecnología para catalizar la innovación agrícola, utilizando análisis de datos sofisticados para desarrollar soluciones para los complejos desafíos de la producción mundial de alimentos. Corsi concluyó que el reconocimiento de la revista Science confirma su liderazgo en ciencias agrícolas, destacando que la combinación de talento excepcional, tecnologías avanzadas y alianzas colaborativas permite a Syngenta ofrecer innovaciones que empoderan a los agricultores a nivel global.

