Syngenta y Statkraft firman acuerdo de energía virtual para descarbonizar plantas en Europa

Estrategia de sostenibilidad: Syngenta adquiere 625 GWh de electricidad verde hasta 2030

• La empresa de innovación agrícola y Statkraft acordaron un suministro financiero de energía eólica que cubrirá las operaciones de Syngenta en Europa por cinco años.

(26/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Basilea, Suiza.- Syngenta, referente global en innovación agrícola, y Statkraft, proveedor de soluciones de energía verde en Europa, han formalizado un acuerdo virtual de compra de energía (vPPA) por un periodo de cinco años. Este contrato estratégico cubre las operaciones de Protección de Cultivos (CP) y Semillas de Syngenta, con un volumen anual de 125 GWh, alcanzando un total de 625 GWh de electricidad verde al término del compromiso en el año 2030.

Avance en la estrategia de descarbonización

Este acuerdo representa el primer vPPA en la historia de Syngenta, marcando un hito en su camino hacia la reducción de emisiones de carbono. Rachel Stenson Bugnon, directora global de Abastecimiento de CP en la empresa, señaló que este enfoque personalizado permite realizar avances significativos en los objetivos de sostenibilidad de Syngenta AG, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia operativa en todas sus instalaciones europeas. Por su parte, Statkraft actúa como puente entre los operadores de parques eólicos que han finalizado sus periodos de subsidios estatales y las empresas que requieren energía limpia a largo plazo.

El modelo utilizado se basa en la capacidad de generación de aerogeneradores terrestres en el mercado alemán, permitiendo a Syngenta asegurar electricidad verde indexada al mercado spot. A través de este mecanismo financiero, la compañía obtiene certificados de origen para el volumen de electricidad acordado, lo que garantiza el respaldo renovable de sus actividades industriales en la región.

Beneficios operativos y ambientales

La principal ventaja del vPPA es que permite a empresas como Syngenta cumplir con sus metas ambientales sin necesidad de modificar procesos operativos o contratos físicos con proveedores locales de energía. Al mismo tiempo, el acuerdo fomenta la continuidad económica de instalaciones eólicas que enfrentan incertidumbre financiera tras el vencimiento de subvenciones gubernamentales, contribuyendo directamente a mantener el flujo de energía limpia en la red eléctrica europea y fortaleciendo la infraestructura de generación renovable.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: