Iberoamerican Film Festival de Miami lanza convocatoria para taller de producción creativa

El Iberoamerican Film Festival de Miami abre inscripciones para cineastas emergentes

• Directores y productores de América Latina residentes en EE. UU. podrán participar en un taller intensivo para fortalecer sus proyectos cinematográficos, con la guía de expertos de la industria.

(15/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, EE.UU.- El Iberoamerican Film Festival de Miami ha anunciado la apertura de la convocatoria para su taller de producción creativa, una experiencia formativa diseñada para cineastas emergentes de Centroamérica, el Caribe, México, Colombia y Venezuela que residen en Estados Unidos. El evento busca fortalecer las habilidades de directores y productores en las primeras etapas de sus proyectos cinematográficos.

El taller se llevará a cabo de manera presencial en Miami, del 21 al 23 de noviembre. Está enfocado en duplas creativas compuestas por un director y un productor que deseen desarrollar sus primeras o segundas películas, abarcando los géneros de ficción, documental o híbrido.

Formación y Networking para Cineastas

Según Fernando Arciniega, director del Iberoamerican Film Festival de Miami, esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de los creadores iberoamericanos que migran sin una red de apoyo para continuar sus proyectos. El espacio busca ofrecerles formación, acompañamiento y un sentido de comunidad.

Durante las sesiones, los participantes tendrán acceso a clases magistrales, asesorías personalizadas y análisis colectivos de sus proyectos. El programa está diseñado para afianzar la relación entre el director y el productor, proporcionando herramientas prácticas que faciliten el desarrollo creativo y estratégico de cada propuesta.

El taller contará con la participación de destacados expertos del cine iberoamericano, como Jayro Bustamante de Guatemala, Sergio Cabrera de Colombia y Walter Tiepelmann de Argentina. Estos profesionales, reconocidos por su trayectoria y su labor con nuevas generaciones de cineastas, compartirán sus conocimientos y experiencias con los participantes.

La iniciativa es una colaboración entre el Iberoamerican Film Festival de Miami, Infocus Video Factory Cine & TV y Milagros Producciones. Los interesados tienen hasta el 26 de septiembre para inscribirse a través del sitio web oficial del festival, donde encontrarán el formulario de aplicación y los lineamientos completos.