TDT Global anuncia a Nicolás Matera como Business Developer para la región LatAm

(8/Sep/2022 – web) LatAm.- En el marco de su sostenido crecimiento en Latinoamérica y España, TDT –Technology Development Tools–, la empresa de servicios tecnológicos y consultoría estratégica especializada en el desarrollo y arquitectura de software, anunció la incorporación de Nicolás Matera, quien ha comenzado a trabajar como Business Developer para la región LatAm.

TDT, especialistas en la creación y desarrollo de plataformas tecnológicas para la gestión eficiente de campañas publicitarias out of home, digital, programmatic y todos los soportes tradicionales, incorpora a Nicolás Matera, sumando a su equipo a un sólido profesional con expertise en planificación e implementación de estrategias de Marketing, y especialista en innovación de medios OOH y DOOH en el mercado hispano y brasilero.

“TDT es una compañía joven y pujante con un enorme potencial para seguir creciendo en la región, y que cuenta con un talentoso grupo de profesionales conformado por expertos de todos los campos de la tecnología, así como matemáticos y sociólogos. Me entusiasma mucho esta oportunidad que me brinda la empresa de sumarme a este equipo marcando un nuevo desafío en mi carrera en un terreno que me apasiona, como es el de los medios y la tecnología”, comenta Nicolás Matera, flamante Business Developer de TDT Global.

Con 15 años de experiencia en compañías internacionales de publicidad y consumo masivo, Nicolás se desempeñó como Gerente de Mercado Internacional en Latcom y, anteriormente, como Jefe de Mercado en Estados Unidos y Caribe. También fue Key Account Manager en Bauducco y Team Leader en Visa Argentina, lugar donde comenzó su carrera profesional.

