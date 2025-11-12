Panamá celebra su crecimiento económico: la tecnología como motor de orgullo nacional

El rol esencial de la tecnología en la consolidación del crecimiento de Panamá y su identidad

• El análisis destaca que el dinamismo panameño, con un crecimiento económico del 7,4% en 2023, subraya la importancia crítica de la inversión en tecnología para consolidar el país como un hub regional.

(12/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Noviembre es un mes que invita a Panamá a una reflexión sobre el camino recorrido y el futuro que se construye. Esta celebración, que va más allá de la historia, es una reafirmación colectiva de la identidad nacional, impulsada por la innovación y la tecnología, según un análisis de Aaron Romero, Director Regional de Marketing de LG Electronics.

Dinamismo Económico y Rol de la Tecnología

Panamá es un país joven, fuerte y dinámico que ha sabido crecer frente a los desafíos. Su economía registró en 2023 un crecimiento del 7,4%, una de las cifras más altas de América Latina, de acuerdo con el Banco Mundial. Este dinamismo responde a un ecosistema fortalecido en logística, comercio, inversión y, cada vez más, en transformación digital.

La realidad digital es hoy parte de la identidad nacional. Más del 78% de la población panameña tiene acceso a internet y existen más de 5,3 millones de conexiones móviles activas, según DataReportal 2024. Detrás de estas cifras existe un progreso real y medible: personas conectándose, emprendiendo, aprendiendo y creando.

La Infraestructura Tecnológica como Motor

La tecnología ha dejado de ser un lujo para convertirse en una infraestructura esencial. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) representa cerca del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) panameño, lo que se traduce en empleos, inversión, innovación y competitividad.

Lo positivo es que estas oportunidades alcanzan no solo a grandes corporaciones, sino también a pequeñas y medianas empresas, a hogares y a sectores productivos que forman parte de la base económica del país.

El Compromiso Activo de LG Electronics

En LG Electronics Panamá, el compromiso con el avance del país va más allá de la simple venta de productos. La compañía busca ser un aliado activo en la construcción de un Panamá moderno y conectado. Cada solución tecnológica que se integra en centros educativos, hospitales o empresas representa un paso hacia ese futuro compartido.

Aaron Romero destaca que el equipo detrás de estas soluciones está conformado por panameños y panameñas que ponen su conocimiento y pasión al servicio del país. Esto afirma la visión de que la marca no observa desde afuera, sino que es parte integral del tejido nacional.

Proyección como Hub Tecnológico Regional

Panamá tiene una posición privilegiada en el mapa global, conectando continentes. Con la infraestructura básica ya establecida, el país tiene todo para consolidarse como un hub tecnológico regional. El activo más valioso, sin embargo, es el talento y la determinación de su gente.

Si se logran cerrar las brechas en acceso, formación y adopción de la tecnología, el impacto en el desarrollo del país puede ser profundo y duradero. La innovación no es un concepto ajeno a la identidad nacional, sino que puede fortalecerla. En este proceso, el sector privado tiene un papel crucial: invertir, acompañar, colaborar y multiplicar oportunidades.

El mes patrio es un recordatorio de que la historia se sigue escribiendo hoy: en las áreas donde la tecnología abre puertas, en las empresas que se modernizan y en la decisión de cada persona que apuesta por el futuro. LG celebra a Panamá no solo con palabras, sino con acciones y tecnología que impulsa el desarrollo y eleva la calidad de vida.