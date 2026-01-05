Alejandro Aguirre analiza las tendencias tecnológicas de seguridad y la convergencia con TI

Las cinco tendencias tecnológicas de seguridad que redefinirán el sector en 2026

• Alejandro Aguirre, ejecutivo de Axis Communications, explica cómo la inteligencia artificial y el análisis de datos impulsan una evolución sostenida en el diseño de soluciones de seguridad.

(05/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La industria de la seguridad atraviesa una transformación constante impulsada por la inteligencia artificial, la conectividad y el análisis de datos. De acuerdo con Alejandro Aguirre, gerente de ventas para México, Centro América y el Caribe en Axis Communications, de cara a 2026 el sector experimentará una evolución sostenida que redefine el diseño y la gestión de soluciones en entornos digitales, marcando la pauta de las tendencias tecnológicas de seguridad.

Convergencia con TI y plataformas integradas

Aguirre destaca que un catalizador fundamental de este cambio es la convergencia entre la seguridad física y la tecnología de la información. En este escenario, los departamentos de TI desempeñan un papel clave en la toma de decisiones, desde la arquitectura de los sistemas hasta la selección de proveedores. Bajo esta premisa, la primera tendencia identifica al ecosistema como eje de decisión: las empresas ya no adquieren soluciones aisladas, sino que priorizan plataformas integradas, escalables y compatibles que garanticen soporte de software a largo plazo.

Evolución en las arquitecturas híbridas

Como segunda tendencia, se observa una evolución en las arquitecturas híbridas, donde la combinación de computación en el borde (edge), la nube y sistemas locales se consolida como el modelo dominante. Este enfoque permite que cámaras más potentes reduzcan la carga en servidores locales mientras la nube procesa grandes volúmenes de datos.

Procesamiento local y soluciones móviles

En tercer lugar, el protagonismo de la computación en el borde permite respuestas más rápidas y la generación de metadatos inteligentes. Según Aguirre, los avances en ciberseguridad refuerzan la confianza en estos dispositivos como piezas clave de la protección digital. A esto se suma la expansión del monitoreo móvil, donde las torres y cámaras inteligentes ganan terreno en espacios temporales como obras y eventos, gracias a las mejoras en conectividad y eficiencia energética.

Autonomía y retos estratégicos

Finalmente, el ejecutivo de Axis Communications plantea la autonomía tecnológica como un reto estratégico. Para el sector es prioritario reducir las dependencias críticas en la cadena de suministro. El desarrollo propio de tecnologías permite un mayor control e innovación, preparando a la industria para desafíos futuros.

Estas cinco tendencias reflejan un mercado más integrado e inteligente. Aguirre concluye que, para fabricantes, integradores y usuarios, comprender este panorama será fundamental para innovar y construir sistemas de seguridad eficientes y sostenibles.