Innovación y energías renovables: claves para la eficiencia energética en la industria alimentaria frente al reto climático

Tetra Pak impulsa la eficiencia energética en la industria alimentaria en el día mundial del ahorro de energía

• La eficiencia energética en la industria alimentaria se consolida como una prioridad ante el cambio climático, llevando a empresas a trabajar junto a sus clientes para electrificar procesos industriales y reducir dependencia de combustibles fósiles.

(31/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La búsqueda de eficiencia energética se ha convertido en una prioridad para las industrias que buscan reducir su huella ambiental y responder a los desafíos del cambio climático. En el marco del Día Mundial del Ahorro de Energía, la conversación sobre el uso responsable de los recursos vuelve a ser esencial en el diálogo sobre desarrollo sostenible. En este contexto, la eficiencia energética en la industria alimentaria es el foco principal de las acciones de la compañía Tetra Pak, que busca acelerar la transición hacia fuentes más limpias.

Tetra Pak impulsa acciones concretas para reducir el consumo de energía y promover prácticas sostenibles a lo largo de toda su cadena de valor. La compañía es parte de RE100, una iniciativa global que agrupa a empresas influyentes comprometidas a operar al 100% con electricidad proveniente de fuentes renovables. En coherencia con este compromiso, Tetra Pak busca consolidar su papel como referente en sostenibilidad dentro del sector alimentario.

Innovación y avance hacia la energía 100% limpia

Desde su adhesión a RE100 en 2016, liderada por The Climate Group, Tetra Pak ha incrementado de forma constante su uso de energía limpia. Hoy, la compañía utiliza un 94% de electricidad proveniente de fuentes renovables, acercándose a su meta de operar completamente con energía limpia antes de 2030.

“En Tetra Pak creemos que la innovación y la sostenibilidad deben avanzar juntas. Este es un momento decisivo para acelerar la eficiencia energética y construir un futuro más limpio y resiliente”, destacó Bruno Basile, jefe de comunicaciones de Tetra Pak para Centroamérica y el Caribe.

A través de sus equipos y servicios de tecnología avanzada, la compañía contribuye a optimizar el uso de energía, agua y materias primas durante los procesos de producción de alimentos. Estas soluciones no solo fortalecen la competitividad del sector, sino que también reducen el impacto ambiental de las operaciones industriales.

El eslabón intermedio de la cadena agroalimentaria

Mientras gran parte de los esfuerzos globales en sostenibilidad se enfocan en la producción agrícola y las dietas saludables (el inicio y el fin de la cadena agroalimentaria), Tetra Pak concentra su trabajo en el eslabón intermedio: el procesamiento y envasado de alimentos. En esta etapa, cada innovación representa una oportunidad clave para avanzar hacia operaciones más limpias, eficientes y responsables.

La compañía también trabaja junto a sus clientes para electrificar procesos industriales y reducir la dependencia de combustibles fósiles, reafirmando su compromiso con un futuro más sostenible para la industria alimentaria y en consonancia con la agenda del Día Mundial del Ahorro de Energía.